Original-Research: Northwest Biotherapeutics Inc. - from First Berlin Equity Research GmbH



28.05.2026 / 13:43 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Northwest Biotherapeutics Inc. Company Name: Northwest Biotherapeutics Inc. ISIN: US66737P6007 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 28.05.2026 Target price: USD 1.00 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Northwest Biotherapeutics Inc. (ISIN: US66737P6007). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his USD 1.00 price target.



Abstract:

Northwest reported FY/25 results modestly ahead of our estimates, with upside at both the operating and net income levels. Total revenue came in at USD 1.4m (FBe: USD 1.0m; FY/24: USD 1.4m), EBIT was -USD 59.9m (FBe: -USD 62.1m; FY/24: -USD 66.5m), and year-end cash stood at USD 3.0m (FBe: USD 2.1m; FY/24: USD 2.2m). The operating beat was primarily driven by lower OpEx, particularly in R&D. This trend accelerated in Q1/26, leading to an operating loss of USD 10.9m (FY/24: USD 17.3m) and a cash outflow of USD 12.5m (Q1/25: USD 9.4m), with cash declining to USD 1.8m at 31 March 2026, in line with the raise-as-you-go financing model. While encouraging, we caution against extrapolating this lower OpEx run-rate as commercial preparation costs may increase ahead of a potential launch. Operationally, progress remains focused on preparing for a potential UK launch of DCVax-L. The ongoing expansion of manufacturing capacity at the Sawston facility signals a clear shift from regulatory preparation to commercial readiness and is consistent with our view that existing infrastructure can support initial UK demand without significant incremental CapEx. The appointment of Dr Annalisa Jenkins as Strategic Adviser on 30 April 2026 further strengthens the company's commercial and regulatory execution capabilities ahead of a potential launch. The key near-term catalyst remains the UK MHRA regulatory decision for DCVax-L in glioblastoma (GBM), which we continue to expect in 2026. A positive outcome would represent a clear inflection point, triggering negotiations with the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) and a first reimbursed commercial launch in 2027. We leave our estimates unchanged and reiterate our Buy rating and USD 1.00 price target (upside: >370%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Northwest Biotherapeutics Inc. (ISIN: US66737P6007) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 1,00.



Zusammenfassung:

Northwest hat leicht über unseren Erwartungen liegende Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, mit positiven Abweichungen sowohl auf operativer Ebene als auch beim Nettoergebnis. Der Gesamtumsatz belief sich auf USD 1,4 Mio. (FBe: USD 1,0 Mio.; GJ/24: USD 1,4 Mio.); das EBIT lag bei -USD 59,9 Mio. (FBe: -USD 62,1 Mio.; GJ/24: -USD 66,5 Mio.), und der Kassenbestand zum Jahresende betrug USD 3,0 Mio. (FBe: USD 2,1 Mio.; GJ/24: USD 2,2 Mio.). Die positive Abweichung auf operative Ebene war hauptsächlich auf niedrigere Betriebskosten zurückzuführen, insbesondere im Bereich F&E. Dieser Trend setzte sich im Q1/26 verstärkt fort und führte zu einem operativen Verlust von USD 10,9 Mio. (Q1/25: USD 17,3 Mio.) sowie zu einem Cash-Abfluss von USD 12,5 Mio. (Q1/25: USD 9,4 Mio.), wobei der Kassenbestand zum 31. März 2026 auf USD 1,8 Mio. zurückging, im Einklang mit dem 'Raise-as-you-go'-Finanzierungsmodell des Unternehmens. Obwohl dies ermutigend ist, warnen wir davor, diese niedrigere OpEx-Run-Rate zu extrapolieren, da die Kosten für die kommerzielle Vorbereitung im Vorfeld eines potenziellen Launches steigen könnten. Operativ bleibt der Fokus auf den Vorbereitungen für eine mögliche Markteinführung von DCVax-L im Vereinigten Königreich. Die laufende Erweiterung der Produktionskapazitäten am Standort Sawston signalisiert einen klaren Übergang von regulatorischer Vorbereitung hin zur kommerziellen Einsatzbereitschaft und stützt unsere Einschätzung, dass die bestehende Infrastruktur die anfängliche Nachfrage im Vereinigten Königreich ohne signifikante zusätzliche Investitionsausgaben bedienen kann. Die Ernennung von Dr. Annalisa Jenkins zur Strategic Adviser am 30. April 2026 stärkt zudem die kommerziellen und regulatorischen Umsetzungskapazitäten des Unternehmens im Vorfeld eines potenziellen Launches. Der wichtigste kurzfristige Kurstreiber bleibt die regulatorische Entscheidung der britischen MHRA zu DCVax-L bei Glioblastom (GBM), die wir weiterhin im Jahr 2026 erwarten. Ein positives Ergebnis würde einen klaren Wendepunkt darstellen und Verhandlungen mit dem National Institute for Health and Care Excellence (NICE) und den ersten erstattungsfähigen kommerziellen Launch im Jahr 2027 auslösen. Wir lassen unsere Schätzungen unverändert und bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von USD 1,00 (Kurspotenzial: >370%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





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