Defekte Elektronik muss nicht im Müll landen. Fachgerechte Reparaturen schonen Ressourcen und sind oft günstiger als Neukauf. Eine Geräteversicherung macht Nachhaltigkeit bezahlbar und schützt vor hohen Kosten bei Displaybruch oder Wasserschaden. Reparieren statt Wegwerfen entlastet Umwelt und Geldbeutel Smartphones, Tablets, Fernseher oder Haushaltsgeräte gehören längst zum Alltag. Gleichzeitig wächst der Elektroschrottberg jedes Jahr weiter. Oft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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