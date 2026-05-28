Das Wachstum von Anthropic hält an - und stellt inzwischen sogar OpenAI in den Schatten. Der Umsatz soll dieses Jahr rund 35 Prozent höher liegen als der des Konkurrenten, bereits im zweiten Quartal soll das Unternehmen profitabel werden. Das Rennen um die Vorherrschaft im digitalen KI-Zeitalter ist in vollem Gange. Die größten Tech-Player der Welt konkurrieren mit zahlreichen Startups. Google und Meta integrieren immer mehr KI-Lösungen wie den Ask ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n