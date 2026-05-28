Cosmos Exploration schließt Fusion mit EAU Lithium ab und treibt Lithiumstrategie in Bolivien voran

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Die Transaktion verschafft dem ASX-notierten Unternehmen Zugang zum aufstrebenden Lithiumsektor Boliviens und stärkt die Verbindungen zu deutscher Extraktionstechnologie Cosmos Exploration (ISIN: AU0000178113) hat die Fusion mit dem privaten Lithiumunternehmen EAU Lithium abgeschlossen und kehrt damit zu seiner Kernstrategie im Bereich Lithiumentwicklung zurück - diesmal mit Fokus auf Lithium-Soleprojekte in Bolivien. Es wird erwartet, dass Cosmos in den kommenden Monaten in EAU Lithium umbenannt wird, um die strategische Neuausrichtung auch nach außen sichtbar zu machen.

Die Transaktion, die Anfang des Monats von den Aktionären genehmigt wurde, verschafft Cosmos die vollständige Kontrolle über EAU Lithium sowie dessen Netzwerk strategischer Partnerschaften im Bereich der Direct Lithium Extraction (DLE)-Technologie in Südamerika. Gleichzeitig vertieft der Zusammenschluss die Beziehungen zu Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086), dem deutsch-australischen Lithiumentwickler hinter der VULSORB-DLE-Technologie, die EAU Lithium künftig in Bolivien einsetzen möchte.

Im Rahmen der Übernahme gab Cosmos mehr als 108 Millionen neue Aktien an die Aktionäre von EAU Lithium aus und leistete zusätzlich eine Barzahlung in Höhe von 525.000 australischen Dollar. Die Hälfte der neu ausgegebenen Aktien bleibt für zwölf Monate gesperrt.

Die Fusion markiert einen wichtigen Meilenstein für Cosmos und EAU Lithium. Durch die Integration der bolivianischen Lithiuminteressen positioniert sich das Unternehmen in einer der strategisch bedeutendsten Lithiumregionen der Welt - zu einem Zeitpunkt, an dem globale Investitionen in Batterierohstoffe und Lieferketten weiter zunehmen. Die bestehende Lithiumexpertise von Cosmos wird dabei durch das technische Know-how des EAU-Lithium-Teams ergänzt.

Bolivien verfügt über einige der weltweit größten Lithium-Solevorkommen. Die kommerzielle Entwicklung wurde bislang jedoch durch politische Unsicherheiten, infrastrukturelle Herausforderungen und komplexe geologische Bedingungen erschwert, insbesondere aufgrund magnesiumreicher Solelagerstätten. DLE-Technologien, die eine effizientere und umweltschonendere Lithiumgewinnung ermöglichen sollen als klassische Verdunstungsbecken, gelten zunehmend als Schlüssel zur wirtschaftlichen Erschließung dieser Ressourcen. Die VULSORB-Technologie soll eine selektive Lithiumextraktion ermöglichen und gleichzeitig das Potenzial bieten, Magnesium als Nebenprodukt wirtschaftlich zu nutzen.

EAU Lithium hat sich bereits frühzeitig in Bolivien positioniert. Anfang des Jahres unterzeichnete das Unternehmen eine Verhandlungsvereinbarung mit Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), der staatlichen Lithiumgesellschaft Boliviens. Grundlage dafür waren erfolgreiche Technologietests im Zusammenhang mit Vulcan Energys Extraktionssystem VULSORB.

Das Unternehmen erklärte, dass EAU Lithium seine operativen Aktivitäten in Bolivien weiterhin eigenständig fortführen werde. Managementteam und bestehende kommerzielle Vereinbarungen bleiben erhalten. Auch die strategische Beteiligungs- und Technologiepartnerschaft mit Vulcan Energy bleibt bestehen.

Die Transaktion könnte zudem die internationale Wahrnehmung von Cosmos stärken. Neben der ASX wird die Aktie auch an der Frankfurter Börse gehandelt, was dem fusionierten Unternehmen zusätzliche Sichtbarkeit bei europäischen Investoren verschaffen könnte - insbesondere bei Anlegern, die bereits mit Vulcan Energys geothermischer Lithiumstrategie in Deutschland vertraut sind.

Im Zuge der Fusion wurden die EAU-Lithium-Direktoren James Durrant und Todd Romaine in den Vorstand von Cosmos berufen. Durrant übernimmt künftig den Vorsitz des Unternehmens. Die personellen Veränderungen spiegeln die zunehmende Bedeutung des Lithiumgeschäfts innerhalb der kombinierten Gesellschaft wider und sollen die technischen sowie kommerziellen Kompetenzen für die nächste Entwicklungsphase stärken.

Durrant erklärte, die Fusion eröffne langfristige Entwicklungsmöglichkeiten in Bolivien und kombiniere die Technologiepartnerschaften von EAU Lithium mit der Kapitalmarktpräsenz und Branchenerfahrung von Cosmos.

Darüber hinaus kündigte das Unternehmen weitere Veränderungen im Management an. Der bisherige Non-Executive Director James Bahen wird das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion verlassen. Auch die bisherigen Joint Company Secretaries Robbie Featherby und Bahen scheiden Ende Mai aus. Als Nachfolger wurden Lewis Flynn und Tom O'Rourke ernannt, die beide mit dem Corporate-Advisory-Team von EAU Lithium verbunden sind.

Für Investoren unterstreicht die Transaktion das wachsende Interesse an Lithiumprojekten außerhalb der etablierten Förderländer Australien, Chile und Argentinien. Die bolivianische Lithiumindustrie befindet sich zwar noch in einem frühen Entwicklungsstadium, doch ein erfolgreicher Einsatz kommerzieller DLE-Technologien könnte die Wirtschaftlichkeit und Entwicklungsgeschwindigkeit von Projekten in der Region deutlich verbessern.

Die Fusion verschafft Cosmos Zugang zu einem potenziell bedeutenden langfristigen Wachstumsthema, da Regierungen und Industrie weltweit nach sicheren Lieferquellen für Batterierohstoffe suchen. Die Zusammenarbeit mit Vulcan Energy und YLB könnte dem Unternehmen zudem eine strategische Glaubwürdigkeit verleihen, die kleineren Lithiumunternehmen häufig fehlt.

In der nächsten Phase dürften Cosmos und EAU Lithium den Fokus auf die Weiterführung der Verhandlungen und technischen Studien in Bolivien legen sowie auf die Stärkung der Finanzierung und Investorenbasis für die weitere Projektentwicklung. Fortschritte bei regulatorischen Genehmigungen, Pilotprojekten und kommerziellen Partnerschaften werden entscheidend dafür sein, ob sich die kombinierte Gesellschaft als relevanter Akteur in der globalen Lithium-Lieferkette etablieren kann.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03094214-6A1327137&v=undefined

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ISIN: AU0000178113

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