Der Oura Ring 5 soll 40 Prozent schlanker sein als sein Vorgänger und trotzdem mehr Funktionen bieten. Was steckt in dem dünnen Gehäuse? So ein smarter Ring hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Er ist unauffälliger als eine Smartwatch, erhebt aber die wichtigsten Daten und lässt sich auch beim Schlafen bequem tragen. Dazu attestierte Can Dincer, Professor für Sensors and Wearables for Healthcare an der Technischen Universität München, gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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