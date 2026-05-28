DJ MÄRKTE USA/Leichtes Minus - US-Daten dürften Richtung vorgeben

DOW JONES--Eine knapp behauptete Eröffnung deutet sich am Donnerstag an der Wall Street an. Der Future auf den S&P-500 verliert 0,3 Prozent. Für etwas Belastung sorgen neue Militärschläge der USA gegen den Iran. Dies dämpft die Hoffnung auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den beiden Ländern. US-Präsident Donald Trump hatte überdies am Vortag erklärt, der Iran verkalkuliere sich, wenn er glaube, er werde seine Position aufweichen, um eine längere Pattsituation mit Teheran zu vermeiden. Die deutlichste Reaktion zeigt erneut der Ölpreis, der wieder zulegt. Ein Barrel der Sorte Brent erhöht sich um 2,8 Prozent auf 96,89 Dollar. Damit setzt sich die volatile Tendenz fort. Am Vortag hatten die Ölpreise noch kräftig nachgegeben.

Den entscheidenden Impuls dürften allerdings die anstehenden US-Konjunkturdaten liefern. Besonders der vorbörslich anstehende Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator), das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, dürfte für Bewegung sorgen. Die Daten könnten Indikationen für den weiteren geldpolitischen Kurs unter dem neuen US-Notenbankpräsident Kevin Warsh liefern.

Daneben stehen die wöchentlichen Erstanträge, der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für April, die zweite Veröffentlichung des US-BIP für das erste Quartal sowie die Neubauverkäufe für den April auf der Agenda.

Der Dollar legt zu. Der Dollar-Index erhöht sich um 0,2 Prozent. Vor dem Hintergrund der neuerlichen Spannungen im Iran-Krieg profitiert der Greenback von seinem Status als "sicherer Hafen", heißt es. Auch die Renditen am Anleihemarkt legen mit den steigenden Ölpreisen und damit wieder zunehmenden Inflationsbefürchtungen zu. Für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 2 Basispunkte auf 4,50 Prozent nach oben. Den entscheidenden Impuls dürften allerdings auch hier die Inflationsdaten liefern, heißt es.

Der Goldpreis verzeichnet mittlerweile den vierten Handelstag in Folge Abgaben. Der Preis für das Edelmetall reduziert sich um 1,7 Prozent auf 4.383 Dollar. Die andauernden Sorgen über die Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Inflation drücken auf das Sentiment, heißt es.

Bei den Einzelwerten fallen Marvell Technology vorbörslich um 0,6 Prozent. Der Chip-Hersteller hat das Gewinnziel der Analysten für das erste Geschäftsquartal bei leicht über den Erwartungen liegenden Umsätzen erreicht. Zudem lag die Prognose für das laufende Quartal über den Schätzungen des Marktes. Grund für das Minus dürften Gewinnmitnahmen sein. Die Aktie hat sich in diesem Jahr dank des KI-Booms bereits mehr als verdoppelt.

Snowflake schießen um 37,5 Prozent nach oben. Das Cloudspeicher-Unternehmen will in den nächsten fünf Jahren insgesamt 6 Milliarden US-Dollar für den Zugang zu Amazons Graviton-Chips in AWS-Rechenzentren zahlen. Mit dem angekündigten Deal wird Snowflake einer der größten Kunden von AWS für CPU-basiertes Computing. Die Amazon-Aktie verliert 0,4 Prozent.

Für die Papiere von HP geht es um 1,6 Prozent abwärts. Der Drucker- und Computerhersteller hat trotz eines Anstiegs bei Gewinn und Umsatz im zweiten Geschäftsquartal den Jahresausblick gesenkt. Das Unternehmen hatte bereits im Februar auf die Knappheit bei Speicherchips verwiesen, die in den Computern von HP verwendet werden.

Salesforce legen um 0,8 Prozent zu. Der Unternehmenssoftware-Anbieter hat im ersten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz erzielt. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr lag allerdings leicht unter der Schätzung der Analysten. Dagegen geht es für die Aktien von Dell Technologies um 4,1 Prozent nach oben, nachdem das Technologieunternehmen einen Auftrag im Wert von 9,69 Milliarden US-Dollar vom Pentagon erhalten hat.

=== US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,06 +0,03 4,08 4,05 5 Jahre 4,20 +0,02 4,24 4,20 10 Jahre 4,50 +0,02 4,53 4,49 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:01 EUR/USD 1,1608 -0,1 -0,0016 1,1624 1,1626 EUR/JPY 185,11 -0,2 -0,3100 185,42 185,4600 EUR/CHF 0,9161 +0,1 0,0011 0,9150 0,9144 EUR/GBP 0,8663 +0,1 0,0007 0,8656 0,8663 USD/JPY 159,45 -0,0 -0,0600 159,51 159,5000 GBP/USD 1,3396 -0,2 -0,0031 1,3427 1,3417 USD/CNY 6,7796 +0,0 0,0008 6,7788 6,7782 USD/CNH 6,7808 +0,0 0,0024 6,7784 6,7777 AUS/USD 0,7116 -0,3 -0,0021 0,7137 0,7128 Bitcoin/USD 73.229,74 -2,6 -1.936,60 75.166,34 74.926,32 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 91,37 +3,0 2,69 88,68 Brent/ICE 96,89 +2,8 2,60 94,29 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.383,12 -1,7 -73,91 4.457,03 Silber 73,04 -2,1 -1,57 74,61 Platin 1.881,47 -1,9 -36,78 1.918,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 07:47 ET (11:47 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.