© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar MarquesDer Fintech-Riese baut Hierarchien ab, drückt Kosten und setzt massiv auf KI. Anleger hoffen jetzt auf die nächste große Neubewertung der Aktie.PayPal will sich nach Jahren schwächerer Wachstumsdynamik radikal neu aufstellen - und setzt dabei massiv auf Kostensenkungen, KI und eine vereinfachte Konzernstruktur. Konzernchef Enrique Lores stellte auf einer Investorenkonferenz einen Umbauplan vor, mit dem PayPal in den kommenden zwei bis drei Jahren Bruttoeinsparungen von mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar erzielen will. Der Umbau kommt nur wenige Monate nach dem Führungswechsel an der Spitze des Konzerns. Anfang Mai hatte PayPal seine Geschäfte in drei Bereiche aufgeteilt: Checkout Solutions …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE