DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Verluste aus - Rüstungsaktien gesucht

DOW JONES--Europas Börsen geraten bis Donnerstagmittag verstärkt unter Abgabedruck. Die Anleger werden zunehmend nervös. Ein Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA lässt weiter auf sich warten. Ganz im Gegenteil, militärische Scharmützel zwischen beiden Ländern am zweiten Tag in Folge stellen den Waffenstillstand auf eine harte Probe. Nach den Worten von US-Präsident Donald Trump hat sich der Iran verkalkuliert, wenn das Land glaube, er werde seine Position aufweichen, um eine längere Auseinandersetzung mit Teheran zu vermeiden. Trump signalisierte zugleich, dass er zu weiteren Verhandlungen bereit sei, schloss jedoch weitere militärische Maßnahmen nicht aus.

Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 25.044 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent nach unten. Der Ölpreis der Sorte Brent zieht wieder an, liegt mit rund 97 Dollar das Fass aber weiterhin klar unter den Höchstständen seit Ausbruch des Irankriegs. An den Anleihemärkten geht es mit den Renditen wieder nach oben.

Im Fokus der Börsen steht zudem das Thema Inflation und Zinsen: So hat die Bank of Korea ihre Leitzinsen zwar unverändert gelassen, dürfte sie aber spätestens im Juli erhöhen. Dazu kommen gleich drei Warnungen aus der US-Notenbank: So sagte Neel Kashkari, der Arbeitsmarkt sei in guter Form, daher sei Inflationsbekämpfung nun das Wichtigste. Austan Goolsbee warnte vor Stagflations-Risiken durch steigende Energiepreise, und Lisa Cook ist für Zinserhöhungen, falls sich nicht schnell disinflationäre Effekte zeigen. Besonders im Marktfokus steht daher der PCE-Preis-Index, der am Nachmittag im Rahmen der Daten zu den persönlichen Ausgaben- und Einnahmen in den USA veröffentlicht wird. Hier wird mit einem Anstieg der Kosten um 3,8 Prozent gerechnet.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage eher dünn: Um 1,8 Prozent abwärts auf 19,30 Euro geht es mit den Aktien von Universal Music Group in Paris. Der Hauptaktionär des Medienunternehmens, die Bollore Group, hat das Kaufangebot von US-Milliardär Bill Ackman abgelehnt. Sein Investmentfonds Pershing Square Capital hatte im April für UMG geboten. Um 2 Prozent höher zeigen sich Siltronic. Die Aktien erholen sich damit von der Platzierung durch Wacker Chemie.

BASF verlieren 0,2 Prozent. Stimmungsdaten aus der Chemie-Branche zeichnen weiter ein düsteres Bild: So berichtet das Ifo-Institut von einer Verschärfung des Stimmungseinbruchs in der Branche. Das Geschäftsklima in der Chemischen Industrie habe sich im Mai weiter eingetrübt auf minus 30,2 nach zuvor minus 28,6 Punkten im April. Vor allem die Erwartungen der Unternehmen brachen ein auf minus 42,0 von minus 31,3 Zählern. Brenntag geben um 1,2 Prozent nach.

Adidas setzen ihre Rally vom Vortag mit einem Anstieg um 2 Prozent fort. Sie waren von der Bank of America von der "Underperform"-Einstufung befreit worden und auf "Neutral" erhöht worden. Puma fallen indes um 0,2 Prozent wegen einer Abstufung auf "Underperfrom" durch die Analysten. Bei Infineon geht es 2,7 Prozent höher dank deutlich erhöhter Kursziele von Morgan Stanley und Deutscher Bank.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.041,06 -0,5 -29,48 6.070,54 4,3 Stoxx-50 5.171,63 -0,9 -46,07 5.217,70 5,2 DAX 25.043,84 -0,5 -133,96 25.177,80 2,3 MDAX 32.981,15 -0,1 -28,30 27.039,42 7,7 TecDAX 4.091,08 +0,6 23,47 3.091,28 13,0 SDAX 19.003,05 +0,4 73,62 13.062,07 10,6 FTSE 10.390,40 -1,1 -114,61 10.505,01 4,6 CAC 8.165,18 -0,5 -42,71 8.207,89 0,2 SMI 13.472,04 -1,1 -155,37 13.627,41 1,5 ATX 6.068,12 -0,5 -27,18 6.095,30 13,9 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:01 EUR/USD 1,1611 -0,1 -0,0013 1,1624 1,1626 EUR/JPY 185,14 -0,2 -0,2800 185,42 185,4600 EUR/CHF 0,9161 +0,1 0,0011 0,9150 0,9144 EUR/GBP 0,8662 +0,1 0,0006 0,8656 0,8663 USD/JPY 159,43 -0,1 -0,0800 159,51 159,5000 GBP/USD 1,34 -0,2 -0,0027 1,3427 1,3417 USD/CNY 6,7796 +0,0 0,0008 6,7788 6,7782 USD/CNH 6,781 +0,0 0,0026 6,7784 6,7777 AUS/USD 0,7116 -0,3 -0,0021 0,7137 0,7128 Bitcoin/USD 73.333,49 -2,4 -1.832,85 75.166,34 74.926,32 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 91,41 +3,1 2,73 88,68 Brent/ICE 97,04 +2,9 2,75 94,29 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.383,69 -1,6 -73,34 4.457,03 Silber 72,99 -2,2 -1,62 74,61 Platin 1.880,27 -2,0 -37,98 1.918,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

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May 28, 2026 07:51 ET (11:51 GMT)

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