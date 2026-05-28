Mainz (ots) -Die Familie der 1996 geborenen Filmemacherin Indira Geisel ist eine SPD-Dynastie seit mehreren Generationen. Als ihr Vater, der ehemalige Düsseldorfer SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel, im Januar 2024 aus der SPD austritt und stattdessen für das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) antritt, löst das eine Familienkrise aus. Indira Geisels Dokumentarfilm aus der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel zeigt unmittelbar, ungefiltert und lebhaft: "Politik ist persönlich". Zu sehen ab Freitag, 29. Mai 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und am Montag, 1. Juni 2026, um 23.55 Uhr im ZDF.Als Thomas Geisel sich dem BSW anschließt, reagiert insbesondere sein 93-jähriger Vater Alfred Geisel, "Grandseigneur der schwäbischen Sozialdemokratie", mit Unverständnis. Für ihn ist dieser Schritt ein Akt der Treulosigkeit, für langjährige Weggefährten ein Abgleiten in den Populismus. Auch Thomas Geisels Töchter haben Mühe, die Beweggründe für seine Entscheidung nachzuvollziehen.Indira Geisel begleitet ihren Vater mit der Kamera, dokumentiert politische Diskussionen und Bruchlinien innerhalb der Familie - und erzählt damit zugleich vom aktuellen Zustand der deutschen Parteienlandschaft.Die Premiere ihres Films fand im Rahmen des DOK.fest München 2026 statt.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de und tripkovic.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/politikistpersoenlich?)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Der Film "Politik ist persönlich" steht bereits jetzt (nach Log-in) als Preview (https://presseportal.zdf.de/?id=1141&return_url=%2Fvorfuehrraum%2Fvorfuehrraum%2Fpolitik-ist-persoenlich%3F) zur Verfügung.- Hier finden Sie eine Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/politik-ist-persoenlich)zu "Politik ist persönlich".Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6283852