Erfurt (ots) -Die Highlights im Überblick:- Ab 3. Juni 2026 "High Hoops" (NDR)- Ab 3. Juni 2026 Premiere: "ehrensache" (SWR/NDR)- Ab 4. Juni 2026 Premiere: "Die Imposter - wer lügt?" (hr/WDR/SWR)- Ab 4. Juni 2026 Alle Staffeln: "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" (ZDF)- Ab 14. Juni 2026 Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Auftaktspiel GER vs. CUW / Tägliche ARD-Sportschau-Zusammenfassungen- Ab 27. Juni 2026 Weltschlumpftag bei KiKA"High Hoops" (NDR), ab 3. Juni 2026Comedyserie | UT | für Grundschulkinder & PreteensAoife ist mit ihrer Familie in das kleine Städtchen Midvale gezogen und möchte an ihrer neuen Schule möglichst unauffällig bleiben. Doch das ist gar nicht so einfach: Sie ist groß, auffallend blass, hat riesige Füße und sagt immer genau das, was sie denkt. Nur auf dem Basketballplatz fühlt sie sich wohl. Als sie auf die Vipers trifft - die chaotische Basketball-Mannschaft der Schule - beginnt für Aoife ein unerwartetes Abenteuer.- Wo schauen? Alle 20 Folgen der britischen Comedyserie sind ab 3. Juni 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Premiere: "ehrensache" (SWR/NDR), ab 3. Juni 2026Doku-Serie | UT & AD | für Grundschulkinder & PreteensWas motiviert Kinder und Jugendliche eigentlich, sich ehrenamtlich für andere zu engagieren? Die neue Doku-Serie erzählt in zwei Staffeln von außergewöhnlichem Engagement und Verantwortung - bei der Jugendfeuerwehr und der DLRG-Jugend.- Wo schauen? Die Doku-Serie ist ab 3. Juni 2026 wöchentlich mit jeweils vier neuen Folgen pro Staffel auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Premiere: "Die Imposter - wer lügt?" (hr/WDR/SWR), ab 4. Juni 2026Dialogshow | UT | für PreteensSechs Kinder und Jugendliche treten in einem spannenden Bluffspiel gegeneinander an: Vier von ihnen teilen eine Gemeinsamkeit, zwei sind heimlich Imposter - und müssen unerkannt bleiben. Ziel ist es, die Täuschung in drei Runden aufzudecken. Moderator Tobias Krell führt durch das Format."Die Imposter - wer lügt?" ist Teil der ARD-Dialog-Aktion "Was Deutschland verbindet", deren Ziel es ist, Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen zusammenzubringen und den gesellschaftlichen Austausch zu fördern.- Wo schauen? Das gamifizierte Dialogformat ist ab 4. Juni 2026 wöchentlich mit einer neuen Folge auf dem KiKA-YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@kika), auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen. Das Publikum kann sich live einbringen und im Chat auf kika.de und auf dem KiKA-YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@kika) mitraten.Alle Staffeln: "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" (ZDF)Fantasyserie | UT & AD | für Grundschulkinder & PreteensEin nächtliches Bad im See verändert für Cleo, Emma und Rikki alles: Sobald sie Wasser berühren, werden sie zu Meerjungfrauen. Zusätzlich verfügen sie seitdem über magische Kräfte. Neben vielen alltäglichen Herausforderungen müssen die Freundinnen nun auch ihr Geheimnis schützen.- Wo schauen? Alle 78 Folgen der drei Staffel sind ab 4. Juni 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Auftaktspiel GER vs. CUW, am 14. Juni 2026 / Tägliche ARD-Sportschau-ZusammenfassungenSportevent | für Grundschulkinder & PreteensDie Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür und KiKA ist dabei: Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao am 14. Juni 2026 wird erstmals mit Kinder-Kommentar live gezeigt. Den Kommentar übernimmt Niklas (13) aus Hamburg, der bereits im letzten Jahr bei einem Spiel der Frauen-Nationalmannschaft sein Können unter Beweis stellen konnte. Auch alle weiteren Spiele der gesamten WM werden in Form von Tageszusammenfassungen von der ARD-Sportschau bei KiKA veröffentlicht.- Wo schauen? Das Auftaktspiel Deutschland vs. Curaçao ist am 14. Juni 2026 live auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen. Parallel dazu öffnet der KiKA-Chat auf kika.de. Ausgewählte Kommentare werden direkt in der Live-Sendung aufgegriffen und vor Ort besprochen.Weltschlumpftag bei KiKA, ab 27. Juni 2026Bündelung | für GrundschulkinderAnlässlich des Weltschlumpftags gibt es bei KiKA ein vielfältiges Angebot rund um die blauen Kult-Figuren aus Schlumpfhausen. Neben thematisch kuratierten Schlumpf-Folgen im TV gibt es bei einem Gewinnspiel auf kika.de viele Preise zu gewinnen. Außerdem warten online Bastel- und Rezeptideen sowie Spiele auf die Schlumpf-Fans.- Wo schauen? Alle Angebote zum Weltschlumpftag sind ab 27. Juni 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKAninchen-Vorschulwelt finden Sie hier (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/presse-plus/nonlinearer-newsletter/neues-kikaninchen-welt-100.html).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6283858