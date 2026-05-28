Die EU-Kommission verhängt eine Strafe von 200 Millionen Euro gegen Temu. Bei Testkäufen fielen zahlreiche Ladegeräte durch Sicherheitstests, Babyspielzeuge überschritten Chemikalien-Grenzwerte. Und es drohen weitere Konsequenzen. Die EU-Kommission hat wegen illegaler Produkte eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu verhängt. Das Unternehmen habe die Risiken und Schäden für Verbraucher nicht ordnungsgemäß ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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