Das Forschungskonsortium BDL Next arbeitet seit 2023 daran, bidirektionales Laden massenmarkttauglich zu machen. Nun startet das prominent besetzte Team den Pilotbetrieb, für den BMW in München vor ein paar Wochen eine Flotte von iX3 an die teilnehmenden Test-Haushalte übergeben hat. BDL Next wurde im November 2023 vorgestellt und gehört in Deutschland zu den zentralen Forschungsprojekten zum bidirektionalen Laden. Es wird vom Bund mit über elf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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