Joost Kessels leitet ab dem 1. August 2026 den Bereich Forschung und Entwicklung bei Seat und Cupra. Die neu geschaffene Stelle ersetzt die Seat-Vorstandsposition für Forschung und Entwicklung, die Dr. Werner Tietz zuletzt innehatte. Tietz ist seit 2025 parallel Leiter der Konzern-F&E - und konzentriert sich künftig auf diese Position. Joost Kessels wird bei Seat/Cupra offiziell zum Chief Development Officer aufsteigen. Sein Arbeitgeber sieht als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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