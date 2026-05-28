Cathie Wood zählt seit Jahren zu den bekanntesten Tech-Investorinnen der Wall Street. Wo sie investiert, lohnt es sich oft, genauer hinzuschauen. Denn Wood setzt nicht auf kurzfristige Trends, sondern auf große Zukunftsthemen mit echtem Wachstumspotenzial. Genau darum geht es in Johann Werthers neuen Aktien-Report: 3 ausgewählte Aktien aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Atomenergie und Genmedizin stehen im Fokus. Alle 3 Titel passen perfekt zu den Megatrends, auf die Cathie Wood besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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