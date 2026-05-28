Der chinesische EV-Hersteller XPeng hat am Donnerstag seine Quartalszahlen und den Ausblick für das laufende Geschäftsquartal veröffentlicht. Während erstere gemischt ausfielen, sorgte letzterer für eine positive Überraschung. Die Papiere quittieren das im frühen US-Handel mit einem Plus von etwas mehr als drei Prozent.Im Q1/26 erlöste XPeng umgerechnet 1,92 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit die Erwartungen der bei Bloomberg gelisteten Experten von 1,94 Milliarden Dollar leicht. Zudem lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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