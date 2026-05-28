WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im April stärker als erwartet gestiegen. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 7,9 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 4,0 Prozent erwartet.

Die Aufträge waren zudem im März um revidierte 1,3 Prozent gestiegen. Ursprünglich war lediglich ein Anstieg um 0,8 Prozent ermittelt worden.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im April um 1,1 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs fielen um 1,1 Prozent. Hier hatten Experten mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet./jsl/jha/