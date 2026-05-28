Mainz (ots) -
Woche 28/26
Freitag, 10.07.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Mafia, Müll, Millionen - Italien und die Umweltzerstörung
Frankreich 2018
"ZDFzeit: Artensterben in Deutschland - Die Fakten mit Kai Kupferschmidt" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6283884
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