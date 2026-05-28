

EQS-Media / 28.05.2026 / 15:05 CET/CEST

Presseinformation

Sebastian Dettmers übergibt CEO-Posten bei Stepstone nach 15 Jahren: Christian Schmalzl zum Nachfolger ernannt Dr. Sebastian Dettmers gibt die Position des CEO der The Stepstone Group nach 15 Jahren im Unternehmen und mehr als sechs Jahren an dessen Spitze ab

Christian Schmalzl, zuvor Co-CEO von Ströer, übernimmt zum 1. September 2026 die Nachfolge

Dettmers prägte die Transformation von Stepstone von einer europäischen Jobbörse zu einer führenden HR-Technologiegruppe mit Aktivitäten in Europa und den USA

Der Führungswechsel erfolgt im gemeinsamen Einvernehmen von Dettmers und den Gesellschaftern; Dettmers bleibt über den Sommer vollständig im Amt, um den Übergang zu begleiten DÜSSELDORF, 28. Mai 2026 - Führungswechsel bei The Stepstone Group: Dr. Sebastian Dettmers übergibt die Position des CEO nach 15 Jahren im Unternehmen und mehr als sechs Jahren an dessen Spitze. Christian Schmalzl tritt seine Nachfolge als CEO zum 1. September 2026 an. Sebastian Dettmers wird seine Aufgabe bei Stepstone über den Sommer weiterführen und den Übergang zu begleiten.



Dettmers kam 2011 als Geschäftsführer für Deutschland, den größten Markt des Unternehmens, zu Stepstone und ist seit Januar 2020 CEO. Unter seiner Führung entwickelte sich Stepstone von einer europäischen Jobbörse zu einer führenden HR-Technologiegruppe mit Aktivitäten in Europa und den USA. Er verantwortete eine umfassende Transformation des Geschäftsmodells, stärkte die Technologie- und Plattformkompetenz des Unternehmens und baute den Umsatz stark aus.



Christian Schmalzl wechselt von Ströer zu Stepstone, wo er zuvor als Co-CEO tätig war. Er bringt umfangreiche Erfahrung in der Skalierung von Digitalplattformen, im Aufbau leistungsstarker Organisationen und in der Führung von Unternehmen während Transformations- und Wachstumsphasen.



"Stepstone über die vergangenen 15 Jahre aufzubauen, war die prägendste Erfahrung meines beruflichen Lebens. Gemeinsam mit einem herausragenden Team haben wir Stepstone von einer führenden Jobbörse zu einer führenden HR-Technologiegruppe entwickelt. Die Transformation ist auf einem guten Weg, und es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Führung zu übergeben und das nächste Kapitel aufzuschlagen. Ich danke Axel Springer, KKR und CPPIB für die Partnerschaft und das Vertrauen. Und ich bin überzeugt: Christian Schmalzl ist der richtige CEO, um Stepstone weiter voranzubringen", sagt Dr. Sebastian Dettmers.



"Ich bin Sebastian zutiefst dankbar für seinen außergewöhnlichen Einsatz für Stepstone. Über 15 Jahre und insbesondere als CEO hat er das Unternehmen tiefgreifend geprägt. Er hat Stepstone durch eine grundlegende Transformation geführt und eine starke Plattform für die Zukunft geschaffen. Zugleich hat er ein hochkompetentes Team über das gesamte Unternehmen hinweg aufgebaut, das für die Zukunft des Unternehmens entscheidend sein wird. Sebastian und die Gesellschafter sind gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass nun der richtige Zeitpunkt für einen Führungswechsel ist, und ich wünsche ihm alles Gute. Zugleich freue ich mich sehr, Christian Schmalzl als seinen Nachfolger begrüßen zu dürfen, und freue mich auf die Zusammenarbeit an der weiteren Entwicklung von Stepstone", sagt Dr. Julian Deutz, CEO AS Classifieds.



"Stepstone hat sich zu einer führenden HR-Technologiegruppe mit einem großartigen Team und einer starken Marktposition entwickelt. Genau dieses Fundament begeistert mich an der Aufgabe. Der Arbeitsmarkt verändert sich rasant, und Stepstone ist hervorragend aufgestellt, um zu gestalten, wie Unternehmen und Kandidaten zueinanderfinden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team dieses Potenzial in Wachstum zu verwandeln", sagt Christian Schmalzl.



Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen offene Jobs bei Arbeitgebern. Das Unternehmen zählt rund 70.000 Kunden und ist in mehr als 10 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 3.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/deutsch



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