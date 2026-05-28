Oracle (ORCL): Der Bulle scharrt mit den Hufen!

Massive KI-Nachfrage und hochspannendes Breakout-Setup!

Rückblick

Vom Winter bis in den April hinein befand sich die Oracle-Aktie in einem intakten Abwärtstrend. Mitte April sahen wir ein starkes bullisches Reversal (gekennzeichnet durch die lange grüne Kerze). Hier kam massives Kaufvolumen in den Markt, welches den Kurs dynamisch über die EMAs 20/50 katapultiert hat.

Oracle-Aktie: Chart vom 28.05.2026, Kürzel: ORCL, Kurs: 194.68 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem ersten Befreiungsschlag kletterte Oracle in einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis knapp an die 200-Dollar-Marke. Seit diesem Hoch korrigiert die Aktie über die Zeit und bildet eine fallende obere Widerstandslinie. Sobald der Kurs dynamisch über 195 US-Dollar steigt, wird das Breakout-Setup aktiviert. Das charttechnische Kursziel liegt dann im Bereich von 225 US-Dollar.

Mögliches bärisches Szenario

Zur Absicherung (Stop-Loss) bietet sich die Unterstützung durch den EMA 20 an. Geht es darunter, kommt das jüngste Konsolidierungstief ins Spiel. Wird auch die 50-Tagelinie unterschritten, wäre der nächste logische Zielbereich das Pivot-Tief bei 160 US-Dollar.

Meinung

Oracle hat sich erfolgreich von einem traditionellen Datenbank-Anbieter zu einem der am schnellsten wachsenden Cloud-Infrastruktur-Player (OCI - Oracle Cloud Infrastructure) gewandelt. Besonders die Partnerschaften mit KI-Giganten wie Nvidia sowie die Integration von OpenAI-Modellen in die Oracle-Cloud verleihen dem Unternehmen enorme Fantasie. In den jüngsten Earnings-Calls glänzte Oracle regelmäßig mit explodierenden Buchungszahlen (Remaining Performance Obligations). Die Nachfrage nach KI-Rechenkapazitäten übersteigt das Angebot bei Weitem, was dem Markt eine hohe Visibilität für zukünftiges Umsatzwachstum gibt. Das Setup ist hochgradig interessant, um bei diesem Infrastruktur-Giganten einen Fuß in der Tür zu haben.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 549.21 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.57 Mrd. USD

Meine Meinung zu Oracle ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in ORCL hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.