Die Siltronic-Aktie kennt derzeit kaum noch Grenzen. Seit April hat sich der Kurs nahezu verdoppelt. Haupttreiber der Rallye bleibt der anhaltende KI-Boom, der weltweit Halbleiterwerte beflügelt. Am Donnerstag gewinnt die Aktie weitere +3% und notiert aktuell bei 96 €. Doch genau darin liegt auch die Gefahr: Ist der Kursanstieg inzwischen überzogen? KI-Boom sorgt für Kursfantasie Der KI-Trend hat zuletzt zahlreiche Halbleiterwerte stark angetrieben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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