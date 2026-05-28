Berlin/Istanbul (ots) -Der Istanbuler Verband der Exporteure für Eisen- und Nichteisenmetalle IDDMIB hat die türkische Kupferindustrie auf der CWIEME Berlin 2026 vertreten. Die Fachmesse fand vom 19. bis 21. Mai auf dem Gelände der Messe Berlin statt und zählt zu den wichtigsten europäischen Branchentreffen für Spulenwicklung, Transformatoren, Elektromotoren, Generatoren und elektrische Fertigung.Der Messeauftritt rückte die Rolle türkischer Kupferanbieter in europäischen Industrieketten in den Fokus und diente zugleich dem Austausch mit Einkäufern, Unternehmen und technischen Entscheidungsträgern. Die CWIEME bot dafür ein Umfeld, in dem türkische Anbieter und europäische Partner konkrete Schnittstellen ausloten konnten - von Stromnetzen und Transformatoren über Elektromotoren und Elektromobilität bis hin zu Gebäudetechnik und industrieller Infrastruktur."Die türkische Kupferindustrie kann für Europas Elektrifizierung ein verlässlicher Partner sein", sagte Sevgür Arslanpay, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von IDDMIB. "Unsere Unternehmen verbinden industrielle Produktionskapazität mit Nähe zu den europäischen Märkten."IDDMIB vertritt rund 8.000 aktive Mitgliedsunternehmen aus Bereichen wie Aluminium, Kupfer, Guss, Armaturen, Metallverpackungen, Metallwaren und Baumaterialien. Im Jahr 2025 erreichten die vom Verband vertretenen Sektoren ein Exportvolumen von 13,5 Milliarden US-Dollar. Die türkische Kupferindustrie kam im selben Jahr auf rund 2,8 Milliarden US-Dollar. Europa ist dabei der wichtigste Absatzraum; zu den zentralen Märkten zählen Italien, Bulgarien und Deutschland.Die CWIEME Berlin feierte 2026 ihr 30-jähriges Bestehen und stand unter dem Leitthema "Where Power Meets Progress". Neue Formate wie das Electric Motor Forum, der Power Hub und die EEMODS-Konferenz unterstrichen die wachsende Bedeutung effizienter elektrischer Systeme für Industrie und Energieinfrastruktur.Pressekontakt:Dr. Bülent GüvenTelefonnummer: +49 173 2358459E-Mail: guven@turkishautomotive.deOriginal-Content von: IDDMIB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182641/6283906