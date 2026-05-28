Salesforce-CEO Marc Benioff setzt bei der Softwareentwicklung schon länger auf KI-Agenten. Entsprechend wenig Interesse hat der Konzern an neuen Programmierer:innen. Einen Bereich will Benioff aber nicht der KI überlassen. Der Cloud-und Softwaredienstleister Salesforce richtet seine Geschäftstätigkeit schon länger in Richtung KI und KI-Agenten aus. Ende 2025 soll Salesforce-CEO Marc Benioff sogar erwogen haben, den Konzern in Agentforce umzubenennen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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