Wernau/Herdecke (ots) -- Initiative "CoolSpots" fördert Orte der Begegnung und des Miteinanders- Gemeinschaftsräume erhalten ein Bosch-Klima-Upgrade- Bosch Partnerbetriebe unterstützen die Initiative ehrenamtlichEine willkommene Abkühlung für die Ruderteams des Ruderclubs "Westfalen" Herdecke: Der Sportverein gehört zu den Gewinnern der Bosch-Initiative "CoolSpots". Mit der Initiative unterstützt Bosch Home Comfort Orte, an denen Menschen zusammenkommen, und sorgt mit moderner Klimatechnik für angenehme Temperaturen, wenn es im Sommer heiß wird.Über 70 Bewerbungen von Vereinen, sozialen Einrichtungen, Initiativen und engagierten Privatpersonen gingen bei Bosch Home Comfort ein. Eine Fachjury unter der Leitung von Christiane Krieger, Bürgermeisterin der Stadt Wernau, wählte die überzeugendsten Projekte aus. Bosch Home Comfort Deutschland übergab dem Ruderclub "Westfalen" Herdecke symbolisch die Fernbedienung des frisch installierten Bosch Split-Klimageräts. "Unser Ziel war es, Orte zu finden, an denen Kühlung nicht nur Komfort, sondern echten gesellschaftlichen Mehrwert schafft. Das ist mit dem Ruderclub "Westfalen" Herdecke überzeugend gelungen", erklärt Lars Voß, Verkaufsleiter NRW und Nordhessen bei Bosch Home Comfort Deutschland. "Die Resonanz hat gezeigt, wie groß der Bedarf an kühlen Rückzugsorten im Sommer ist und wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten für moderne Klimatechnik sein können", so Voß weiter.Nicht nur die Teams des Rudervereins trainieren im Kraftraum, sondern auch der benachbarte Kanuclub. So können insgesamt über 60 Wassersportlerinnen und Wassersportler den Kraftraum ganzjährig nutzen und die notwendigen Grundlagen für ihren Sport antrainieren. Der Bosch Premium Partner, Friondo GmbH aus Duisburg, leistete einen bedeutenden Beitrag zur Realisierung des "CoolSpots" in Herdecke: Sie installierte das Bosch Split-Klimagerät ehrenamtlich und unterstützte den guten Zweck damit entscheidend.Bandbreite der Gewinner zeigt gesellschaftlichen BedarfDie eingereichten Bewerbungen spiegeln eindrucksvoll wider, wie breit das Bedürfnis nach kühlen Treffpunkten in der Gemeinschaft verankert ist."Die Resonanz war überwältigend und die Geschichten hinter den Projekten haben uns tief beeindruckt", betont Jonathan Heib, Leitung Key Account Management Air Condition und Mitglied der Jury. Zu den ausgezeichneten Einrichtungen zählen unter anderem eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren, mehrere Kindertages- und Schulbetreuungen, eine Behindertenhilfe, eine Wohngemeinschaft für demenzbetroffene Menschen, ein Seniorenheim sowie eine Einrichtung des DRK. Alle Projektorte eint ein gemeinsames Ziel: Sie schaffen Orte der Begegnung, des Miteinanders, die dank angenehmer Raumtemperaturen jetzt auch bei hohen Außentemperaturen nutzbar sind.Modernste Technik für mehr Lebensqualität in der GemeinschaftDie Gewinner erhalten jeweils ein leises, energieeffizientes Split-Klimagerät von Bosch, inklusive fachgerechter Installation durch zertifizierte Bosch-Partnerbetriebe. Die Geräte sorgen für spürbare Kühlung, sind besonders leise im Betrieb und lassen sich komfortabel steuern. Damit eignen sie sich für Räume, in denen Menschen lernen, entspannen oder aktiv werden.Mit der Initiative "CoolSpots" zeigt Bosch Home Comfort, wie sich technologische Innovation und gesellschaftliches Engagement verbinden lassen.Mehr zu "CoolSpots" unter https://bos.ch/na98hb0Journalistenkontakt:Michaela HueckTelefon: +49 7153 306 1571E-Mail: Michaela.Hueck@de.bosch.comOriginal-Content von: Bosch Home Comfort, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175680/6283909