An der Wall Street dürfte es für die wichtigsten Aktienindizes am Donnerstag zunächst keine weiteren Rekorde geben. Die Hoffnungen auf eine nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran erhielten durch US-Angriffe einen Dämpfer. In Werten wie Snowflake oder Aktien aus der Drohnen-Branche brennen derweil dennoch Kursfeuerwerke ab.Der Gesamtmarkt ist derweil recht ruhig: So wird der Dow Jones Industrial vor dem Auftakt vom Broker IG 0,2 Prozent tiefer taxiert auf 50.556 Punkte. Er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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