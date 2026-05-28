Dass Konzernchef Dara Khosrowshahi nach Oslo gereist ist, um dem DELIVERY HERO-Aufsichtsratsvorsitzenden Kristin Skogen Lund persönlich ein Angebot vorzulegen, spricht für die Ernsthaftigkeit der Übernahmeambitionen gemeinsam mit Partnern für eine anschließende Zerschlagung. Damit greift UBER europäische Essensliefergrößen wie JUST EAT TAKEAWAY direkt an.
Die Ambitionen sind nachvollziehbar. Das Delivery-Segment zeigt im ersten Quartal ein Wachstum von 34 % auf rund 5,07 Mrd. $. Das 3-Jahresziel, 1 Mrd. mehr Bruttobuchungen zu generieren, wäre mit der DH-Übernahme übererfüllt. Die Vorzüge der Robotaxi-Plattform hatten wir bereits erläutert. Unsere Einschätzung mit 100 $ Kursziel für UBER bleibt bestehen.
Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.
Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf Bernecker-App.
Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 22 u. a.:
- Neue Perspektiven für den Börsensommer 2026
- KI wird Wechselrichter für Jobs
- Die DEUTSCHE BANK wird zum Spielball
- RATIONAL - Raus aus der Sackgasse?
- Chance für SGL CARBON?
- Kämpft sich ALFEN zurück?
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Die Ambitionen sind nachvollziehbar. Das Delivery-Segment zeigt im ersten Quartal ein Wachstum von 34 % auf rund 5,07 Mrd. $. Das 3-Jahresziel, 1 Mrd. mehr Bruttobuchungen zu generieren, wäre mit der DH-Übernahme übererfüllt. Die Vorzüge der Robotaxi-Plattform hatten wir bereits erläutert. Unsere Einschätzung mit 100 $ Kursziel für UBER bleibt bestehen.
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