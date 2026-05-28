München (ots) -Das Projektteam von "Power People" aus Ebenhausen hat es geschafft und sich gegen 151 andere Projekte durchgesetzt: Aufgrund ihres herausragenden Engagements in der Förderung gesunder Ernährung und Chancengleichheit für Kinder durch bezahlbare gesunde Speisen und innovative Bildungsangebote gewinnt die Projektgruppe den CHILDREN JUGEND HILFT Wettbewerb 2026. Diese besondere Auszeichnung der Kinderhilfsorganisation CHILDREN FOR A BETTER WORLD führt das Team gemeinsam mit sieben anderen Siegerprojekten zu einem fünftägigen Engagement-Camp nach Berlin (07. bis 11. Oktober 2026). Dort nehmen die jungen Projektmacher*innen an spannenden Workshops teil, vernetzen sich untereinander und entwickeln ihre Projekte weiter. Während der Camptage bekommt jedes Projekt zudem zwei jugendliche Mentor*innen zur Seite gestellt. Den Höhepunkt des Camps bilden eine feierliche Abendgala inklusive Preisüberreichung sowie voraussichtlich ein exklusiver Empfang in Schloss Bellevue durch Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier."Power People" - Eine Gruppe engagierter Freundinnen aus den ländlichen Regionen rund um München setzt sich mit ihrem Projekt "Power People" für gesunde Ernährung und Ernährungsbildung auf dem Land ein. Mit ihrem selbst betriebenen Foodtruck bieten die Jugendlichen frische, gesunde und bezahlbare Speisen und Getränke wie Bowls, Säfte und Smoothies an, die sie eigenständig zubereiten. Darüber hinaus organisieren sie kostenfreie Workshops in Kindergärten, um schon früh ein Bewusstsein für gesunde Ernährung zu fördern. Ihr Ziel ist es, Kindern im ländlichen Raum gesunde Ernährung näher zu bringen.Mitte Mai hat in München eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus zwölf erwachsenen und jugendlichen Engagementexpert*innen, getagt und über die diesjährigen Siegerprojekte des JUGEND HILFT Wettbewerbs entschieden. Die Jury war vom Einsatz und dem herausragenden Engagement der jungen Projektmacher*innen sehr beeindruckt. Die Projektmitglieder übernehmen bereits in jungem Alter Verantwortung und sind so aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft.Hintergründe zu Children for a better World e.V.CHILDREN FOR A BETTER WORLD ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Der Verein wurde 1994 von 30 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Politik gegründet. In seinen Programmen setzt sich CHILDREN in den Themenbereichen Kinderarmut, Engagementförderung und Demokratiebildung ein. Der Verein arbeitet transparent, wirkungsorientiert und wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet.Weitere Informationen zum Siegerprojekt stellen wir gerne zur Verfügung. Über eine redaktionelle Verwendung würden sich die jungen Projektmacher*innen sehr freuen.Kontakt CHILDREN JUGEND HILFT:Ramona Wirth (Programmleitung) | wirth@children.de | 089 4520943-20Original-Content von: Children for a better World e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69188/6283926