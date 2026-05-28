München (ots) -Das Projektteam von "Erste Hilfe kinderleicht" aus Berlin hat es geschafft und sich gegen 151 andere Projekte durchgesetzt: Aufgrund ihres herausragenden gesellschaftlichen Engagements in der Förderung von Erste-Hilfe-Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen durch spielerische und altersgerechte Bildungsangebote gewinnt die Projektgruppe den CHILDREN JUGEND HILFT Wettbewerb 2026. Diese besondere Auszeichnung der Kinderhilfsorganisation CHILDREN FOR A BETTER WORLD führt das Team gemeinsam mit sieben anderen Siegerprojekten zu einem fünftägigen Engagement-Camp nach Berlin (07. bis 11. Oktober 2026). Dort nehmen die jungen Projektmacher*innen an spannenden Workshops teil, vernetzen sich untereinander und entwickeln ihre Projekte weiter. Während der Camptage bekommt jedes Projekt zudem zwei jugendliche Mentor*innen zur Seite gestellt. Den Höhepunkt des Camps bilden eine feierliche Abendgala inklusive Preisüberreichung sowie voraussichtlich ein exklusiver Empfang in Schloss Bellevue durch Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier."Erste Hilfe kinderleicht" - "Erste Hilfe kinderleicht" ist ein Projekt engagierter Jugendlicher aus dem Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Berlin Nordost. Mit viel Kreativität und Verantwortungsbewusstsein besuchen sie Schulen, Kitas und Jugendfreizeiteinrichtungen in Berlin, um Kindern und Jugendlichen wichtige Erste-Hilfe-Kenntnisse spielerisch und altersgerecht näherzubringen. Die Jugendlichen entwickeln die Inhalte eigenständig, bereiten die Kurse vor und führen diese selbstständig mit den Gruppen durch. Ziel des Projekts ist es, junge Menschen für Erste Hilfe zu begeistern, ihnen Sicherheit im Umgang mit Notfallsituationen zu vermitteln und früh Hilfsbereitschaft sowie Verantwortungsgefühl zu stärken.Mitte Mai hat in München eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus zwölf erwachsenen und jugendlichen Engagementexpert*innen, getagt und über die diesjährigen Siegerprojekte des JUGEND HILFT Wettbewerbs entschieden. Die Jury war vom Einsatz und dem herausragenden Engagement der jungen Projektmacher*innen sehr beeindruckt. Die Projektmitglieder übernehmen bereits in jungem Alter Verantwortung und sind so aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft.Hintergründe zu Children for a better World e.V.CHILDREN FOR A BETTER WORLD ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Der Verein wurde 1994 von 30 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Politik gegründet. In seinen Programmen setzt sich CHILDREN in den Themenbereichen Kinderarmut, Engagementförderung und Demokratiebildung ein. Der Verein arbeitet transparent, wirkungsorientiert und wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet.Weitere Informationen zum Siegerprojekt stellen wir gerne zur Verfügung. Über eine redaktionelle Verwendung würden sich die jungen Projektmacher*innen sehr freuen.Pressekontakt:Kontakt CHILDREN JUGEND HILFT:Ramona Wirth (Programmleitung) | wirth@children.de | 089 4520943-20Original-Content von: Children for a better World e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69188/6283925