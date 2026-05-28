Düsseldorf (ots) -Vernetzte Lösungen für mehr Komfort, höchste Effizienz und nahtloses Entertainment im AlltagXiaomi hat heute seine neue Produktreihe Smart Tech Appliances für den globalen Markt vorgestellt, darunter neue Fernseher, einen Kühlschrank, einen Waschtrocker und einen Staubsaugerroboter. Nach der Einführung der Smart Tech Appliances im vergangenen Jahr erweitert Xiaomi sein Smart-Ökosystem "Human x Car x Home" um weitere Produkte. Ziel ist es, die Konnektivität und Steuerung vernetzter Geräte im Haushalt auszubauen.Die neue Produktreihe vereint intelligente Leistung, fortschrittliche Energieeffizienz und nahtlose Vernetzung in allen alltäglichen Wohnsituationen. Die Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 bietet ein hochwertiges Unterhaltungserlebnis dank fortschrittlicher QD-Mini-LED-Technologie[1 sowie optimierter Bildwiederholraten[2] und Audioleistung für lebendige Bilder und flüssige Bewegungen.[3] Die Mijia Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination 621L bietet großzügigen Stauraum in mehreren Zonen mit Ag+ Fresh-Technologie, die Gerüche reduziert und die Frische bewahrt[6] sowie Dual-Inverter-Technologie für leisere und energieeffizientere Kühlung. Der Mijia Waschtrockner 8kg vereint Waschen und Trocknen in einer Lösung, erreicht eine um 30 Prozent höhere Energieeffizienz als der EU-Grenzwert der Klasse A[7] und beseitigt gleichzeitig 99,99 Prozent der Bakterien mit Hochtemperaturdampf.[8] Der Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro rundet das Smart-Home-Erlebnis mit einer Saugleistung von 15.000 Pa[9], doppelter Anti-Verwicklungstechnologie[10] und einer All-in-One-Ladestation für müheloses, freihändiges Reinigen ab.Alle vier neuen Haushaltsgeräte sind in das Xiaomi Ökosystem integriert und ermöglichen so eine intelligentere und bequemere Haussteuerung. Über die Xiaomi Home App können Nutzer den Gerätestatus in Echtzeit überwachen, hilfreiche Benachrichtigungen erhalten, Einstellungen aus der Ferne anpassen und von überall aus von OTA-Software-Updates profitieren. Kompatible Modelle unterstützen zudem Google Assistant oder Alexa,[11] was eine nahtlose Sprachsteuerung für ein intuitives Smart-Home-Erlebnis ermöglicht.Xiaomi TV S Mini LED Series 2026: Bringt Kino-Unterhaltung mit Mini-LED nach HauseDie Xiaomi TV S Mini LED-Serie 2026 ist in den Größen 55", 65", 75", 85" und 98" erhältlich und passt sich so einer Vielzahl von Wohnräumen und Unterhaltungsbedürfnissen an. Mit ihrer eleganten dunkelgrauen Oberfläche und einem stabilen Doppelständer-Design verbindet die Serie eine schlichte, minimalistische Ästhetik mit einem erstklassigen Seherlebnis und erreicht über die gesamte Produktpalette hinweg ein Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von bis zu 98 Prozent.[12]Angetrieben von der QD-Mini-LED-Technologie liefert die Xiaomi TV S Mini-LED-Serie 2026 tiefen Kontrast, lebendige Details und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1200 Nits,[13] einem breiten DCI-P3-Farbraum von 94 Prozent[14] und 1,07 Milliarden Farben.[15] Die Serie unterstützt zudem HDR10+, HLG und den Filmmaker-Modus für noch realistischere Bilder, während Dolby Vision[16] das Kinoerlebnis bei den 85-Zoll- und 98-Zoll-Modellen weiter optimiert. Für nahtlose Unterhaltungs- und Gaming-Erlebnisse unterstützen die 55-, 65- und 75-Zoll-Modelle eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz im Game Boost-Modus,[17] während die Flaggschiff-Modelle mit 85 und 98 Zoll über eine native Bildwiederholfrequenz von 144 Hz[18] verfügen, die im Game Boost-Modus[19] auf bis zu 288 Hz gesteigert werden kann - für ultraflüssige, verwacklungsfreie Bewegungen bei rasanten Inhalten. Ergänzend zur Bildqualität sorgen zwei 15-W-Lautsprecher in der gesamten Produktreihe für ein hochwertiges Klangerlebnis mit Dolby Audio[20] und DTS:X-Unterstützung, während die 85-Zoll- und 98-Zoll-Modelle das Erlebnis mit Dolby Atmos[21] für einen kinoreifen und umfassenden Klang weiter steigern.Die Xiaomi TV S Mini LED-Serie 2026 mit Google TV[22] vereint Streaming-Apps, personalisierte Empfehlungen und nahtlose Smart-Home-Konnektivität auf einer einzigen Plattform. Die Unterstützung von Apple AirPlay,[23] Google Assistant und Google Cast[24] ermöglicht zudem eine bequeme geräteübergreifende Vernetzung und Sprachsteuerung.Mijia Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination 621L: Großzügiger Stauraum trifft auf FrischeerhaltungMit seiner hochwertigen Edelstahloptik und der modernen Side-by-Side-Anordnung fügt sich die Mijia Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination 621L nahtlos in moderne Küchen ein und bietet gleichzeitig großzügigen Stauraum für den täglichen Bedarf der ganzen Familie. Sie verfügt über ein geräumiges Fassungsvermögen von 621 Litern, davon 385 Liter im Kühlbereich und 236 Liter im Gefrierbereich.[28] Im Inneren sorgen drei Ablageebenen und insgesamt 18 Fächer für mehr Flexibilität bei der effizienten Organisation von Lebensmitteln, Getränken und Großpackungen. Angetrieben von Dual-Inverter-Technologie bietet die Mijia Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination 621L energieeffiziente Leistung sowie eine schnelle und gleichmäßige Rundumkühlung, um in beiden Fächern konstante Temperaturen aufrechtzuerhalten. Die Ag+ Fresh-Technologie sorgt für noch mehr Frische, indem sie Gerüche und Bakterien wie E. coli reduziert,[6] und ermöglicht so eine sauberere und länger anhaltende Lagerung von Lebensmitteln.Für eine intelligentere Alltagsorganisation unterstützt die Mijia Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination mit 621 Liter Fassungsvermögen die Fernsteuerung über die Xiaomi Home App, sodass Nutzer Temperatur und Modi von überall aus einstellen können - zusätzlich zur Steuerung über das LED-Touchpanel an der Außenseite. Die Kühl-Gefrierkombination unterstützt zudem Google Assistant und Amazon Alexa für freihändige Sprachbefehle.[29] Echtzeit-Benachrichtigungen halten Nutzer*innen auf dem Laufenden, darunter Warnmeldungen, wenn die Kühlschranktür offen steht, um unnötigen Energieverlust und potenzielle Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.Mijia Waschtrockner 8kg: All-in-One-Lösung für die Wäschepflege mit energieeffizientem DesignDer Mijia Frontlader-Waschtrockner 8 kg wurde für die effiziente tägliche Wäschepflege entwickelt und bietet eine um 30 Prozent bessere Energieeffizienz als der Schwellenwert der EU-Klasse A.[7] Ausgestattet mit einer großen 525-mm-Trommel und Power-Wash-Technologie[30] erzeugt er einen starken Wasserstrom für eine gründlichere und effektivere Reinigung. Der spezielle Hygienemodus kombiniert Hochtemperaturdampf und heißes Wasser, um 99,99 Prozent der Bakterien zu beseitigen, während die Dampffunktion für ausgewählte Waschgänge hinzugefügt werden kann, um eine zusätzliche Desinfektion zu erzielen.[8] Der Mijia Frontlader-Waschtrockner 8 kg wurde für unterschiedliche Alltagsroutinen entwickelt und bietet über 30 Waschprogramme,[31] darunter einen 15-minütigen Schnellwaschgang[32] für leicht verschmutzte Kleidung und eine Wasch- und Trockenfunktion per Knopfdruck für mühelosen Komfort im Alltag. Dank der intelligenten Trocknungssteuerung nutzt das Gerät einen 3D-Luftstrom und hochpräzise Sensoren, um den Trocknungsvorgang automatisch zu beenden, sobald die Wäsche den optimalen Zustand erreicht hat. So wird eine Überhitzung verhindert, während die Textilien weich und tragfertig bleiben.Der Wasch-Trockner vereint intelligente Funktionen mit modernem Design und besticht durch ein klares, weißes Äußeres, das mit einem farbenfrohen Touchpanel kombiniert ist und so für eine intuitivere Benutzererfahrung sorgt. Über die Xiaomi Home App können Nutzer Waschgänge fernsteuern und überwachen, Einstellungen mit dem "My Time"-Programm anpassen und personalisierte Voreinstellungen für den Zugriff mit einem Fingertipp speichern. Für den langfristigen Gebrauch sorgen Over-the-Air-Updates, die kontinuierlich neue Funktionen hinzufügen und Waschprogramme optimieren, wodurch die tägliche Wäsche smarter und müheloser wird.Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro: Mühelose Reinigung für Komfort im AlltagDer Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro wurde für die mühelose tägliche Reinigung entwickelt und kombiniert eine lückenlose Abdeckung bis in die Ecken, starke Saugkraft, intelligente Navigation und eine vollautomatische Ladestation für ein umfassendes, freihändiges Reinigungserlebnis. Zwei Roboterarme fahren nach außen, um Kanten und enge Ecken zu erreichen, wodurch tote Winkel reduziert werden und eine gründlichere Reinigung gewährleistet ist. Mit einer Saugkraft von 15.000 Pa[9] bewältigt der Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro Staub, Schmutz und Haare effizient, während sein doppeltes Anti-Verwicklungssystem das Verwickeln von Haaren reduziert und so für eine gleichbleibende Leistung sorgt.[10] Das intelligente System zur Hindernisvermeidung ermöglicht eine Erkennung im Millimeterbereich,[33] während die fortschrittliche LDS-Lasernavigation präzise Bewegungen um Möbel, Kabel und Haushaltsgegenstände gewährleistet.[34] Beim Übergang zu Teppichen hebt er automatisch seine Wischpads an und verstärkt die Saugkraft für eine gründlichere Reinigungsleistung.[35]Die All-in-One-Ladestation vereint automatische Staubaufnahme,[36] selbstreinigende Bürstenwalze und Heißlufttrocknung in einem einzigen, optimierten System und sorgt so für ein wirklich freihändiges Erlebnis. Der Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro unterstützt zudem die Steuerung über die Xiaomi Home App für die Fernsteuerung und -überwachung sowie die Sprachsteuerung über Google Assistant und Alexa,[29] was eine mühelose Bedienung im Alltag ermöglicht.Preise und VerfügbarkeitXiaomi TV S Mini LED Series 2026 und Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro sind über die offiziellen Kanäle von Xiaomi und bei autorisierten Händlern erhältlich. Mijia Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination 621L und Mijia Waschtrockner 8kg werden demnächst in Deutschland verfügbar sein.Die Xiaomi Robot Vacuum H50 Serie ist in zwei Ausführungen verfügbar:- Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro zum Preis von 499,99 Euro (UVP)- Xiaomi Robot Vacuum H50 zum Preis von 399,99 Euro (UVP)Die Mijia Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination 621L wird zum Preis von 849,00 Euro (UVP) erhältlich sein.Der Mijia Waschtrockner 8kg wird zum Preis von 499,00 Euro (UVP) erhältlich sein.Die Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 ist in fünf Ausführungen verfügbar:- Xiaomi TV S Mini 55 LED 2026 zum Preis von 599,00 Euro (UVP)- Xiaomi TV S Mini 65 LED 2026 zum Preis von 799,00 Euro (UVP)- Xiaomi TV S Mini 75 LED 2026 zum Preis von 999,00 Euro (UVP)- Xiaomi TV S Mini 85 LED 2026 zum Preis von 1.499,00 Euro (UVP)- Xiaomi TV S Mini 98 LED 2026 zum Preis von 2.299,00 Euro (UVP)Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://emea.ourspacefiles.com/fl/GGQPRKRKfdXB) (Passwort: DTHPW5x0F0p4).Disclaimers1 Die Daten variieren je nach Größe: 512 QD-Mini-LED-Zonen für die 75-Zoll-Version / 384 QD-Mini-LED-Zonen für die 65-Zoll-Version / 308 QD-Mini-LED-Zonen für die 55-Zoll-Version / 880 QD-Mini-LED-Zonen für die 98-Zoll-Version / 640 QD-Mini-LED-Zonen für die 85-Zoll-Version2 Für eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz muss der 120-Hz-Game-Boost-Modus in den Einstellungen aktiviert sein. Unterstützt 120-Hz-HDMI-Eingang bei einer Auflösung von 1920 × 1080 oder 2560 × 1440.3 Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Erfordert Videoinhalte, die die Dekodierung von Dolby Audio und DTS:X unterstützen.6 Ag+ Fresh wird im gesamten Kühlschrank angewendet, sowohl im Kühl- als auch im Gefrierbereich. Getestet vom Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd. auf die Schadstoffe Trimethylamin und Methylmercaptan, Bericht Nr.: KJ2025003674E, sowie auf die Mikroorganismen Staphylococcus aureus und Escherichia coli, Bericht Nr.: WJ2025003283E(A).7 Das Produkt soll beim Waschen 30 Prozent energieeffizienter sein als der Mindestschwellenwert für Klasse A gemäß der EU-Verordnung 2019/2014. Die Prüfung wurde von DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Niederlassung Hefei, durchgeführt, Bericht Nr. 4705930.51. Diese Informationen dienen nur zu Referenzzwecken und stellen kein offizielles EU-Energieeffizienzlabel oder eine offizielle Energieeffizienzklasse dar.8 Getestet von TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd., Niederlassung Shanghai, gemäß IEC/PAS 62958:2015, MOD. Unter Laborbedingungen erzielte das Hygiene-Programm eine Reduzierung von Staphylococcus aureus und Escherichia coli um >99,9999 Prozent. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren. Dampf ist nur in bestimmten Programmen verfügbar. Bitte beachten Sie das jeweilige Produkt.9 Bei einer Messung mit einem Vakuummeter (Messbereich 0-35 kPa, Genauigkeit 0,01 kPa) am Einlass eines voll aufgeladenen Staubsaugerroboters wurde eine maximale Saugleistung von 15.000 Pa gemessen. Die Daten stammen vom Hersteller. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Testumgebung leicht abweichen.10 Bezieht sich auf die im Hauptgerät integrierte "Y"-förmige Kammzahn-Entwirbelungstechnologie und die verwicklungsfreie Seitenbürste, die das Verwickeln von Haaren um die Haupt- und Seitenbürsten während der Reinigung reduziert. Bei den Laborsimulationen wurde hauptsächlich trockenes Haar auf dem Boden getestet; die Reinigungsleistung bei nassem Haar oder Flusen kann je nach Wohnumgebung variieren. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Nutzungserfahrungen.11 Kompatible Geräte mit Google Assistant sind erforderlich. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Google, Google Home und Google Nest Audio sind Marken von Google LLC.12 Die Daten zum Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis stammen von Xiaomi TV Labs. Das Verhältnis wird berechnet als Displayfläche geteilt durch die gesamte Bildschirmfläche. Aufgrund von Messunterschieden können geringfügige Abweichungen auftreten.13 Die Spitzenhelligkeit von 1200 nits ist ein typischer Wert, gemessen mit einem 10 Prozent-50 Prozent HDR-Weißfenster bei 100 Prozent Bildschirmhelligkeit. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Testsoftwareversion, Umgebung und Produktmodell variieren. Die Daten stammen von Xiaomi Internal Labs.14 Der Farbraum ist ein typischer Wert, basierend auf Daten von Xiaomi Internal Labs. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund unterschiedlicher Messmethoden variieren. Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.15 Die Angabe von 1,07 Milliarden Farben bezieht sich auf jedes RGB-Subpixel des LCD-Bildschirms, wobei durch softwaregestützte Verarbeitung eine Farbtiefe von 10 Bit pro Primärfarbe erreicht wird. Die Kombination der RGB-Primärfarben ergibt bis zu 2^10 × 2^10 × 2^10 = 1,07 Milliarden Farben.16 Dolby, Dolby Atmos, Dolby Vision und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Erfordert Videoinhalte, die Dolby Vision und Dolby Atmos unterstützen.17 Für eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz muss der 120-Hz-Game-Boost-Modus in den Einstellungen aktiviert sein. Unterstützt 120-Hz-HDMI-Eingang bei einer Auflösung von 1920 × 1080 oder 2560 × 1440.18 Die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz bei 4K-Auflösung wurde von den internen Labors von Xiaomi im erweiterten HDMI-Modus getestet. Die tatsächliche Leistung kann je nach angeschlossenen Geräten und Nutzungsbedingungen variieren.19 Für eine Bildwiederholfrequenz von 288 Hz muss der 288-Hz-Game-Boost in den Einstellungen aktiviert sein. Unterstützt 288-Hz-HDMI-Eingang bei einer Auflösung von 1920 × 1080 oder 2560 × 1440.20 Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Erfordert Videoinhalte, die die Dekodierung von Dolby Audio und DTS:X unterstützen.21 Dolby, Dolby Atmos, Dolby Vision und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Erfordert Videoinhalte, die Dolby Vision und Dolby Atmos unterstützen.22 Google TV ist der Name der Software dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. Erfordert eine Internetverbindung und ein Google-Konto. Für die Nutzung sind möglicherweise ein Abonnement, ein Download oder ein Kauf erforderlich. Einige Apps, Inhalte und/oder Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Je nach Verfügbarkeit.23 Apple, AirPlay, iPad und iPhone sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen registriert sind. Für die Nutzung von AirPlay mit dem Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen.24 Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Google Assistant. Erfordert Google Cast-fähige Apps. Plattformen und Inhalte können je nach Land oder Region variieren. Weitere Details entnehmen Sie bitte den an Ihrem Standort verfügbaren Diensten.28 Daten stammen aus den internen Labors von Xiaomi. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.29 Es sind kompatible Geräte mit Alexa- und Google Assistant-Unterstützung erforderlich. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Alexa ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar; Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf den offiziellen Websites.30 Die Power-Wash-Funktion ist nur in den Modi "Smart Wash" und "Cold Wash" verfügbar.31 Über 30 Programme: 14 Programme auf dem Bedienfeld und 16 weitere zur Auswahl in der Xiaomi Home App.32 Die Daten stammen aus den internen Labors von Xiaomi. Bei leichten Beladungen von 1-2 kg läuft "Quick Wash" in einem festen 15-Minuten-Zyklus ohne automatische Zeitanpassung.33 Millimetergenau: Der Staubsauger wurde in einer automatisierten Sensorkalibrierungsvorrichtung getestet. Vier mattweiße Platten wurden nacheinander in unterschiedlichen Abständen vor den Staubsauger abgesenkt, um die Erkennungsgenauigkeit des Linienlasers zu messen. Die Ergebnisse zeigen eine millimetergenaue Präzision mit einem Fehler bei der Ebenenerkennung von ±6 mm. Die Erkennung von Hindernissen hängt von den Umgebungsbedingungen und der Nutzung ab. Die tatsächliche Hinderniserkennung und -umgehung kann variieren. Bevor der Staubsauger einen neuen Bereich kartiert, wird empfohlen, Hindernisse zu entfernen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Die Wirksamkeit der Hindernisvermeidung kann je nach Ihrer Wohnumgebung variieren. Bitte orientieren Sie sich an der tatsächlichen Erfahrung.34 LDS steht für "Laser Distance Sensor" (Laser-Entfernungssensor).35 Die Wischpads heben sich automatisch um 10 mm an. Bei Teppichen, die dicker als 8 mm sind, bei hochflorigen Teppichen oder bei Teppichen mit Fransen empfehlen wir, in der Xiaomi Home-App den Modus "Teppiche meiden" auszuwählen. Wählen Sie nach Abschluss der ersten Reinigung die obere rechte Ecke der Karte auf der Startseite der Xiaomi Home-App aus. Tippen Sie auf "Kartenbearbeitung" > "Teppichbearbeitung" > "Teppichfläche hinzufügen" > "Teppicheinstellungen" und aktivieren Sie "Carpet Boost".36 Da die Staubansammlung je nach Haushalt variiert, kann die Menge an Schmutz, die nach der Reinigung auf dem Mopp-Pad zurückbleibt, unterschiedlich sein. Die Selbstreinigungsfunktion der Basisstation kann dazu beitragen, Schmutzansammlungen und Gerüche zu reduzieren, kann diese jedoch nicht vollständig beseitigen. Eine regelmäßige manuelle Reinigung wird empfohlen.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@WeberShandwick.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/6283922