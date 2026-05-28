Die US-Börsen dürften verhalten in den heutigen Handelstag starten. Die Lage im Nahen Osten bleibt brandgefährlich. Nachdem die USA erneut iranische Militärziele attackiert haben, ziehen Ölpreise und Anleiherenditen kräftig an. Anleger zweifeln immer stärker daran, dass eine schnelle Friedenslösung zwischen Washington und Teheran bevorsteht. Unterdessen wachsen Konjunktursorgen.Bei den Futures auf die drei wichtigsten US-Indizes stehen deshalb vorbörslich Verluste auf dem Tableau: Mit minus 0,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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