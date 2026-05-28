IBM: Auf dem Weg zum unverzichtbaren Taktgeber im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz

Starke Zahlen und strategische Ausrichtung

Im Mai 2026 blickt die International Business Machines Corporation (IBM) auf eine überaus erfolgreiche jüngere Entwicklung zurück, die durch sehr robuste Quartalsergebnisse untermauert wird. Der Konzern verzeichnet ein deutliches Umsatzwachstum, welches insbesondere von einer starken Nachfrage in den Bereichen Software und Hybrid-Cloud-Infrastruktur getragen wird. Diese finanzielle Stabilität gibt dem Traditionsunternehmen den nötigen Spielraum, um massiv in zukunftsweisende Technologien zu investieren. Auf der hauseigenen Konferenz "Think 2026", die Anfang Mai in Boston stattfand, machte das Management deutlich, dass es bei der Unternehmens-IT nicht mehr nur um reine Rechenleistung geht. Stattdessen liefert der Konzern nun den Bauplan für ein völlig neues Betriebsmodell. Aus der Perspektive von IBM hat man sich endgültig vom klassischen Hardware-Lieferanten zu einem unverzichtbaren Architekten für komplexe, datengetriebene und zukunftssichere Unternehmensstrukturen gewandelt.