München (ots) -Das Projektteam von "Mädchentreff Wilhelmsburg" aus Hamburg hat es geschafft und sich gegen 151 andere Projekte durchgesetzt: Aufgrund ihres herausragenden gesellschaftlichen Engagements in der Schaffung eines sicheren und stärkenden Gemeinschaftsraums für Mädchen durch regelmäßige Treffen, gemeinsame Aktivitäten und kostenfreie Angebote gewinnt die Projektgruppe den CHILDREN JUGEND HILFT Wettbewerb 2026. Diese besondere Auszeichnung der Kinderhilfsorganisation CHILDREN FOR A BETTER WORLD führt das Team gemeinsam mit sieben anderen Siegerprojekten zu einem fünftägigen Engagement-Camp nach Berlin (07. bis 11. Oktober 2026). Dort nehmen die jungen Projektmacher*innen an spannenden Workshops teil, vernetzen sich untereinander und entwickeln ihre Projekte weiter. Während der Camptage bekommt jedes Projekt zudem zwei jugendliche Mentor*innen zur Seite gestellt. Den Höhepunkt des Camps bilden eine feierliche Abendgala inklusive Preisüberreichung sowie voraussichtlich ein exklusiver Empfang in Schloss Bellevue durch Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier."Mädchentreff Wilhelmsburg" - Der Mädchentreff Wilhelmsburg ist ein von Mädchen für Mädchen geschaffenes Angebot, das einen geschützten Raum für Gemeinschaft, Austausch und gegenseitige Unterstützung bietet. Mädchen aus Wilhelmsburg kommen hier regelmäßig zusammen, um neue Kontakte zu knüpfen, gemeinsam Spaß zu haben und sich gegenseitig zu stärken. Zum abwechslungsreichen Programm gehören gemeinsames Kochen, Spiele und gemeinsame Ausflüge. Das kostenfreie Angebot findet zweimal im Monat statt und schafft einen Ort, an dem sich die Teilnehmerinnen willkommen und verbunden fühlen können. Ins Leben gerufen wurde der Mädchentreff vor zwei Jahren von der engagierten Jugendlichen Pavani, die das Projekt bis heute mit großem Einsatz leitet.Mitte Mai hat in München eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus zwölf erwachsenen und jugendlichen Engagementexpert*innen, getagt und über die diesjährigen Siegerprojekte des JUGEND HILFT Wettbewerbs entschieden. Die Jury war vom Einsatz und dem herausragenden Engagement der jungen Projektmacher*innen sehr beeindruckt. Die Projektmitglieder übernehmen bereits in jungem Alter Verantwortung und sind so aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft.Hintergründe zu Children for a better World e.V.CHILDREN FOR A BETTER WORLD ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Der Verein wurde 1994 von 30 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Politik gegründet. In seinen Programmen setzt sich CHILDREN in den Themenbereichen Kinderarmut, Engagementförderung und Demokratiebildung ein. Der Verein arbeitet transparent, wirkungsorientiert und wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet.Weitere Informationen zum Siegerprojekt stellen wir gerne zur Verfügung. Über eine redaktionelle Verwendung würden sich die jungen Projektmacher*innen sehr freuen.Kontakt CHILDREN JUGEND HILFT:Ramona Wirth (Programmleitung) | wirth@children.de | 089 4520943-20Original-Content von: Children for a better World e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69188/6283945