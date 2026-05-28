Boston (www.anleihencheck.de) - "Die Welt ist flacher geworden - so fühlt es sich zumindest derzeit im globalen Anleihemarkt an", sagt Benoit Anne, Anlageexperte bei MFS Investment Management.Für Anlegerinnen und Anleger bedeute dies, dass die Zinskurven nicht mehr steiler würden, der Renditeabstand zwischen kurzen und langen Laufzeiten also nicht mehr größer werde. Schuld daran sei in erster Linie der Anstieg der kurzfristigen Zinsen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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