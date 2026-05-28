Bad Homburg v.d.Höhe (www.fondscheck.de) - Das Interesse an laufenden Erträgen aus Kapitalanlagen steigt spürbar, so Antecedo Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Immer mehr Anleger, insbesondere ältere Investoren, wünschen sich ein Zusatzeinkommen heute und weniger eine Kapitalsteigerung, die erst in 20 oder 30 Jahren relevant wird. Vor diesem Hintergrund sieht Antecedo Asset Management eine wachsende Nachfrage nach Lösungen, die Ertragschancen mit einer konsequenten Risikokontrolle verbinden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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