Wien (www.fondscheck.de) - Aller Krisen zum Trotz weisen die deutschen offenen Immobilienfonds eine solide Performance in der Vermietung aus, obwohl sie zahlreiche Immobilien verkauft haben, so die Experten von "FONDS professionell".Das spreche für ein funktionierendes "aktives Vermietungsmanagement", schreibe die Ratingagentur Scope in einem aktuellen Research-Bericht. Die durchschnittliche Vermietungsquote habe im April 92,4 Prozent betragen, wobei die Bandbreite relativ groß sei. Sie reiche von 83,1 bis 99,2 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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