Der taiwanesische Feststoff-Batteriezellhersteller ProLogium plant einen Zusammenschluss mit der leeren Börsenhülle Translational Development Acquisition Corp. (TDAC). Der Deal soll u.a. Geld für die in Bau befindliche Fabrik im nordfranzösischen Dünkirchen in die Kasse spülen. ProLogium entwickelt bereits seit 20 Jahren Feststoffbatterien und produziert diese auch schon seit langem in seiner Heimat in Taiwan. Für die weitere Expansion will sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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