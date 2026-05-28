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Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026



28.05.2026 / 16:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026 Der Konzernumsatz lag produktions- wie auch fremdwährungsbedingt bei 63,9 Mio. CHF (Vorjahr 79,9 Mio. CHF).

Das Betriebsergebnis verbesserte sich deutlich um 10,9 Mio. CHF auf -6,1 Mio. CHF (Vorjahr -17,0 Mio. CHF).

Das EBITDA verbesserte sich aufgrund von Kosteneinsparungen um 4,7 Mio. CHF auf 18,2 Mio. CHF (Vorjahr 13,5 Mio. CHF). Pratteln, 28. Mai 2026 - Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Quartal 2026 wie erwartet. Konzernentwicklung im ersten Quartal 2026 Die Umsatzerlöse lagen produktionsbedingt sowie aufgrund von Fremdwährungseffekten bei 63,9 Mio. CHF (Vorjahr 79,9 Mio. CHF). Die höheren Umsatzerlöse werden - wie bereits im Vorjahr - erst im dritten Quartal erwartet, da die grösseren Kinostarts im zweiten Halbjahr anstehen.

Der operative Konzernaufwand reduzierte sich aufgrund der im Vorjahr eingeleiteten Massnahmen, durch Kosteneinsparungen sowie Optimierungen der operativen Geschäftstätigkeit um 28,5 Mio. CHF auf 83,6 Mio. CHF (Vorjahr 112,1 Mio. CHF.)

Aufgrund der Kostensenkungsmassnahmen verbesserte sich das Betriebsergebnis (EBIT) deutlich von -17,0 Mio. CHF auf -6,1 Mio. CHF.

Das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 10,7 Mio. CHF

von -18,6 Mio. CHF auf -7,9 Mio. CHF. Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2026 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 1Q2026 1Q2025 Abw. in % Umsatzerlöse 63,9 79,9 -20,1 EBIT -6,1 -17,0 n/a Konzernperiodenergebnis

(nach Steuern) -7,9 -18,6 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -5,6 -13,1 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,10 -0,23 n/a Segmentumsatz Film 43,6 52,1 -16,2 Sport und Event 20,2 27,8 -27,3 Segmentergebnis Film -3,0 -2,4 n/a Sport und Event -1,9 -13,4 n/a in Mio. CHF 31.03.2026 31.12.2025 Abw. in % Bilanzsumme 459,8 491,2 -6,4 Eigenkapital -11,8 -3,3 n/a Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 188,5 191,3 -1,5 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 18,4 21,8 -15,5



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