EQS-News: Highlight Communications AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
PRESSEMITTEILUNG
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026
Pratteln, 28. Mai 2026 - Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Quartal 2026 wie erwartet.
Konzernentwicklung im ersten Quartal 2026
Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2026 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.
28.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Communications AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 816 96 96
|Fax:
|+41 61 816 67 67
|E-Mail:
|ir@hlcom.ch
|Internet:
|www.hlcom.ch
|ISIN:
|CH0006539198
|WKN:
|920299
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2335276
|Ende der Mitteilung
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