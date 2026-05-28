Zu unserem Job gehört ja nicht nur, die neuesten Entwicklungen am Markt bestmöglich zu reflektieren, sondern auch, eine gute Produktauswahl zu bieten. Und Kernbaustein guter Produkte ist sehr oft die Volatilität. Wir haben uns in den letzten Tagen mal angeschaut, wie die Volatilitätsdaten bei großen Chip-Aktien aussehen. Und die Tatsache, dass bei NVIDIA oder Broadcom mit Discount-Zertifikaten auf mittlere und natürlich auch kurze Laufzeit einiges zu holen ist, ist nicht neu. Wer bei NVIDIA 25 % ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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