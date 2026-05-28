Googles KI-Suche sorgt bei User:innen für Verwirrung. Schon bei einfachen Buchstabieraufgaben scheint die Künstliche Intelligenz vollkommen überfordert zu sein. Damit ist die KI nicht allein, aber sie zeigt erneut ein großes Problem von Sprachmodellen auf. Tech-Riese Google ist erpicht darauf, die hauseigene Suchmaschine neben vielen anderen Diensten mit KI auszustatten. Schon 2024, kurz nach der ersten Einführung des Tools, hat das für einige verwirrte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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