TRADINGIDEE des Tages | AUDUSD (28.05.2026)

Am Devisenmarkt gerät der australische Dollar gegenüber dem US-Greenback zunehmend in die Defensive. Das Währungspaar AUD/USD startete den heutigen Handelstag unterhalb der wichtigen exponentiellen 10- und 30-Tage-Linien (EMA10 und EMA30), was ein klares technisches Schwächesignal darstellt. Angesichts einer anhaltend klebrigen Inflation in den USA und einer immer restriktiveren Haltung der Federal Reserve rückt die US-Währung wieder in den Fokus der Anleger. Für Händler im Forex Trading ergibt sich aus dieser Konstellation ein attraktives Setup für eine neue, strategische Trading Idee.

AUDUSD Forexpaar Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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