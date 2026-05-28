DJ PTA-News: B2B Media Holding SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

B2B Media Holding SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Simmelsdorf (pta000/28.05.2026/15:45 UTC+2)

B2B Media Holding SE, Simmelsdorf

(Amtsgericht Nürnberg, HRB 34711)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2026 am Dienstag, den 30. Juni 2026, um 14:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Nordwind Capital GmbH ein:

Nordwind Capital GmbH Residenzstraße 18 80333 München

Tagesordnung:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der B2B Media Holding SE zum 31. Dezember 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 1. Die vorstehenden Unterlagen liegen ab Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Nordwind Capital GmbH in 80333 München, Residenzstraße 18, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus; um vorherige Terminabsprache für eine Einsichtnahme wird gebeten. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 2. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 3. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. Wahl des Abschlussprüfers 4. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Schneider + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. Präsentation zum Geschäftsverlauf 5. Präsentation des Aufsichtsrats und des Vorstands der B2B Media Holding SE zum aktuellen Geschäftsverlauf.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 146.340,00 und ist in 146.340 nennwertlose, auf den Namen lautende Stückaktien eingeteilt. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft somit auf 146.340 und die Gesamtzahl der Stimmrechte auf 146.340.

Teilnahmevoraussetzungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung des Stimmrechts ist jeder im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktionär berechtigt.

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung seines Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Die Vollmacht kann nach -- 19 Absatz 3 der Satzung schriftlich, per Telefax oder in Textform per E-Mail erteilt werden. Bei berechtigten Zweifeln an einer wirksamen Vollmachtserteilung kann die Gesellschaft die Vorlage einer schriftlich oder per Telefax erteilten Vollmacht verlangen.

Für die Person des Bevollmächtigten gelten gemäß -- 17 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft folgende Vorgaben: Die Vertretung ist nur durch einen anderen Aktionär (oder dessen im Einklang mit den Bestimmungen des -- 17 Absatz 4 der Satzung bestellten Vertreter), ein Aufsichtsratsmitglied, einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten Angehörigen eines rechts-, steuer- oder wirtschaftsberatenden Berufs zulässig. Sofern der Aktionär keine natürliche Person ist, ist ferner die Vertretung durch einen Angestellten des Aktionärs zulässig.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, für die diesjährige Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung ihres Stimmrechts zu beauftragen. Ein entsprechendes Vollmachts- und Weisungsformular wird den Aktionären mit der Hauptversammlungseinladung zugesandt. Das ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachts- und Weisungsformular ist der Gesellschaft in diesem Fall im Original, per Telefax oder eingescannt per E-Mail bis spätestens Donnerstag, den 25. Juni 2026 (eingehend), an folgende Anschrift zu übermitteln:

Nordwind Capital GmbH Herrn Christian Plangger Residenzstraße 18 80333 München Telefax: +49 (89) 29 19 58 58 E-Mail: plangger@nordwindgrowth.com

Anfragen und Anträge von Aktionären

Gegenanträge gegen einen Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt und Wahlvorschläge von Aktionären bitten wir ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

Nordwind Capital GmbH Herrn Christian Plangger Residenzstraße 18 80333 München Telefax: +49 (89) 29 19 58 58 E-Mail: plangger@nordwindgrowth.com

Gegenanträge mit Begründung und Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft spätestens am Montag, den 15. Juni 2026, 24:00 Uhr unter der vorstehenden Anschrift zugehen, werden unverzüglich an alle Aktionäre versandt.

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 SE-Verordnung, -- 50 Abs. 2 SE-AG, -- 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5%) des Grundkapitals betragen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 SE-VO in Verbindung mit -- 50 Abs. 2 SEAG und -- 122 Abs. 2 AktG für Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft (SE) erforderlich.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des Freitag, den 05. Juni 2026 zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.

Ergänzungsverlangen bitten wir ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

Nordwind Capital GmbH z. Hd. Herr Christian Plangger Residenzstraße 18 80333 München Telefax: +49 (89) 29 19 58 58 E-Mail: plangger@nordwindgrowth.com

Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach ihrem Eingang an die Aktionäre versandt.

Simmelsdorf, Mai 2026

B2B Media Holding SE

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: B2B Media Holding SE Bahnhofstraße 5 91245 Simmelsdorf Deutschland Ansprechpartner: B2B Media Holding SE E-Mail: fabian.jung@b2bmg.com Website: www.b2bmg.com ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

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May 28, 2026 09:45 ET (13:45 GMT)