© Foto: Gregor Fischer/dpaDie Ukraine kauft 20 Gripen-Kampfjets aus Schweden und könnte noch viel mehr bestellen. Für diese Aktie winkt damit ein brisanter Großauftrag.Die Ukraine wird 20 Saab Gripen E/F-Kampfjets aus Schweden erwerben. Dies gab Premierminister Ulf Kristersson während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anlässlich seines Besuchs in Schweden bekannt. Die 20 Kampfjets stellen die erste Phase eines umfangreichen Gripen-Deals dar. Die Ukraine hat ihr Interesse bekundet, bis zu 150 Flugzeuge zu kaufen. Nach Abschluss des ersten Kaufs wird Schweden der Ukraine 16 JAS Gripen C/D-Modelle spenden. Kristersson erklärte: "Die Ukraine hat den Gripen klar als …Den vollständigen Artikel lesen
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