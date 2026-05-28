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SpaceX hat in seinem Börsenprospekt 18.712 Bitcoin im Wert von $1,29 Milliarden offengelegt, und diese Zahl übersteigt bisherige Schätzungen um das Doppelte. Die Bitcoin Prognose für 2026 bekommt damit eine völlig neue Dimension. Wenn das größte Privatunternehmen der Welt jahrelang still Bitcoin angesammelt hat, sagt das mehr als jedes Kursmodell. BTC handelt am 27. Mai bei rund $75.500, etwa 40 Prozent unter dem Allzeithoch von $126.198. Der 200-Tage-Durchschnitt bei $82.228 bleibt seit sieben Wochen unberührt. Analysten sehen eine Spanne von $72.300 bis $225.000 für das restliche Jahr. Die Breite dieser Spanne zeigt, wie gespalten die Einschätzungen aktuell sind. Was als Suche nach der Bitcoin Prognose begann, führt zu einer Entdeckung, die eine andere Rechnung aufmacht.

Bitcoin Prognose: SpaceX-IPO enthüllt Bitcoin-Schatz, der alle Schätzungen sprengt

SpaceX reichte am 20. Mai seinen S-1-Prospekt bei der SEC ein und bestätigte einen Bitcoin-Bestand, der doppelt so hoch ausfiel wie die Schätzungen der Wallet-Tracker bei Arkham, wie CoinDesk berichtete. Das Unternehmen gab $661 Millionen für 18.712 BTC aus, gekauft zu einem Durchschnittspreis von rund $35.000 pro Coin.

Bei einem aktuellen Kurs nahe $77.000 sitzt SpaceX auf nicht realisierten Gewinnen von rund $789 Millionen, ohne einen einzigen Coin verkauft zu haben. Damit belegt SpaceX Platz sieben unter den größten börsennotierten Bitcoin-Haltern, noch vor Tesla mit 11.509 BTC. Die Diskrepanz zu früheren Schätzungen von nur 8.285 BTC zeigt, wie viel unbekannte Bitcoin-Akkumulation in Unternehmensbilanzen verborgen liegen kann.

Das geplante IPO peilt eine Bewertung zwischen $1,5 und $2 Billionen an und könnte das größte der Geschichte werden. Gleichzeitig kämpft die Bitcoin Prognose mit widersprüchlichen Signalen, wie Kagels-Trading dokumentierte. Die Tagesspanne für den 26. Mai liegt bei $76.200 bis $78.400, und die Wochenprognose reicht von $72.300 bis $79.700. Standard Chartered hält ein Ziel von $150.000 bis Jahresende, während CoinCodex nur $81.243 prognostiziert. Citigroup sieht die Spanne bei $143.000 bis $189.000, doch diese Ziele sind aus heutiger Sicht bestenfalls eine Verdopplung bis Verdreifachung.

Der 200-Tage-Durchschnitt bei $82.228 hat sich als Decke etabliert, die BTC seit Januar nicht durchbrochen hat. ETF-Abflüsse von $1,55 Milliarden in sechs Tagen zeigen, dass institutionelle Verkäufer weiter aktiv sind. Whale-Wallets dagegen erreichten mit 1.282 Adressen ein Jahreshoch, und der Fear and Greed Index bei 25 signalisiert extreme Angst. SpaceX kaufte bei $35.000 und hielt durch mehrere Korrekturen, und die Bitcoin Prognose profitiert von dieser Art langfristiger Überzeugung. Doch selbst die optimistischste Bitcoin Prognose gibt von $75.500 aus nur noch begrenzten prozentualen Spielraum, und ein Einstieg in einem anderen Marktsegment liefert eine Rechnung, die kein Blue-Chip-Asset mehr bieten kann.

Pepeto: Der Presale, der das SpaceX-Muster im Kleinen wiederholt

Die SpaceX-Meldung bestätigt, was im Hintergrund passiert, wenn erfahrenes Kapital sich positioniert, bevor die Masse aufmerksam wird. Im Presale-Markt wiederholt sich gerade genau dieses Muster mit einem Projekt, das bereits über $10 Millionen eingesammelt hat.

Pepeto funktioniert als vollständige Handelsplattform, die darauf ausgelegt ist, jeden Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg abzusichern. Der Mitgründer hat den Original-Pepe-Coin auf eine Marktkapitalisierung von $11 Milliarden gebracht, ohne ein einziges Produkt und mit derselben Menge von 420 Billionen Token. Der Weg von der aktuellen Presale-Position zur gleichen Bewertung stellt ein Vielfaches dar, das erfahrene Anleger anzieht. PepetoSwap ermöglicht Trades ohne Gebühren, sodass ein größerer Anteil jeder Position im Wallet verbleibt, anstatt an Mittelsmänner verloren zu gehen.

Die Bridge transferiert Token über Blockchains ohne Kosten, und jeder Vertrag wurde von SolidProof Zeile für Zeile geprüft, bevor ein einziger Dollar in den Presale floss. Mehr als $10 Millionen sind in den Presale geflossen, während Bitcoin unter $76.000 kämpfte, und dieses Kapital kam nicht aus Euphorie, sondern aus der Analyse der Zahlen hinter dem Projekt.

Analysten sehen bei einem bevorstehenden Binance-Listing die Möglichkeit, dass sich der Presale-Einstieg vervielfacht, eine Reichweite, die kein Asset mit einer Billionen-Dollar-Bewertung noch bieten kann. Der Presale-Preis von $0,0000001871 ist temporär, und über die Pepeto-Website fließt täglich Kapital von Wallets, die wissen, was ein Listing mit frühen Einstiegen macht. Dieses Fenster öffnet sich nicht erneut, sobald Binance live geht, und die Anleger innerhalb dieses Preises werden beobachten, wie alle anderen den Aufschlag zahlen, den das Listing erzeugt.

Fazit

Die SpaceX-Meldung zeigt, dass die größten Akteure der Welt BTC zu Preisen angesammelt haben, die die meisten Anleger bereits verpassten. Die eigentliche Frage hinter der Bitcoin Prognose ist nicht, wo BTC als nächstes landet, sondern wo ein Presale mit derselben Überzeugung nach dem Listing steht. Der Mitgründer bewies diese Mathematik bereits einmal, als er den Original-Pepe-Coin von null auf $11 Milliarden führte, ohne ein einziges Produkt und mit denselben 420 Billionen Token, und diesmal steht eine funktionierende Handelsplattform mit von SolidProof geprüften Verträgen hinter jedem Token. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, und dieses Fenster verschwindet in dem Moment, in dem Binance das Orderbuch öffnet.

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