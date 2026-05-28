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United Labels AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025



28.05.2026 / 16:32 CET/CEST

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ad-hoc-Mitteilung der United Labels AG vom 28. Mai 2026

ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956, Ticker: ULC United Labels AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 United Labels mit deutlicher Ergebnissteigerung Konzernumsatz beträgt € 21,5 Mio. (Vj: € 22,5 Mio.)

EBIT steigt um 55% auf € 1,7 Mio. (Vj: € 1,1 Mio.)

Segment Fachhandel/E-Commerce sorgt für weiteren Anstieg der Rohertragsmarge Münster, 28.05.2026. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) hat nach den heute vorliegenden vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von € 21,5 Mio. erzielt. Grund für den Umsatzrückgang um 4,4% waren geringere Erlöse im Großkundenbereich, die um 12,1% sanken. Demgegenüber stiegen die Erlöse im Segment Fachhandel/E-Commerce deutlich um 24%. Die Umsätze im dort enthaltenen E-Commerce Geschäft stiegen um 16,7%, wodurch dieser Bereich erwartungsgemäß weiterhin das größte Wachstumspotential für die Gesellschaft hat. Die Umsatzentwicklung spiegelt die Strategie der Gesellschaft wider, die Ausrichtung auf Fachhandel/Ecommerce zu beschleunigen. Aufgrund des gestiegenen höhermargigen Geschäftes insbesondere im Bereich Fachhandel/E-Commerce erhöhte sich die Rohertragsmarge um 6,9 Prozentpunkte auf 44,0 % (Vj: 37,1%). Insgesamt stieg das Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) um 43% auf € 2,0 Mio. (Vj: € 1,4 Mio.), das EBIT um 55% auf € 1,7 Mio. (Vj: € 1,1 Mio.). Alle operativen Gesellschaften des Konzerns haben im Geschäftsjahr 2025 mit einem positiven Jahresüberschuss abgeschlossen. Der Auftragsbestand zum Sichttag 31.12.2025 erhöhte sich um 20% auf € 10,2 Mio. (Vj: € 8,5 Mio.). Für das laufende Geschäftsjahr 2026 sind eine Ausweitung des Großkundengeschäfts und der Markensortimente sowie insbesondere des eigenen E-Commerce Geschäfts geplant. Daher prognostiziert der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr 2026 einen Umsatzzuwachs sowie einen weiteren Anstieg des operativen Ergebnisses. Der vollständige Jahresabschluss und weitere Erläuterungen erfolgen mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes im Juni 2026 unter: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte Kontakt: United Labels AG, Gildenstr. 6, 48157 Münster, Tel.: +49 251-3221-0, www.unitedlabels.com Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Investor Relations & Finanzmedien: Meister Consulting GmbH, Tobias Meister, T +49 2983 908121, M +49 170 2939080, meister@meisterconsult.com



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