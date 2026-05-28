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Dow Jones News
28.05.2026 16:45 Uhr
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MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Inflationsdaten bewegen kaum

DJ MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Inflationsdaten bewegen kaum

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Spannungsfeld erneuter gegenseitiger Angriffe im Nahost-Konflikt und einer Reihe neuer US-Konjunkturdaten haben die US-Börsen Donnerstag knapp behauptet eröffnet. Die Militäraktionen im Iran dämpfen Friedenshoffnungen und sorgen für steigende Ölpreise und damit Inflationssorgen sowie Zinserhöhungsspekulationen. Brent-Öl verteuert sich um gut 2 Prozent auf gut 96 Dollar. Auf der anderen Seite ist das US-BIP-Wachstum im ersten Quartal mit 1,6 Prozent schwächer gewachsen als mit 2 Prozent geschätzt, außerdem ist der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben im April einen Tick weniger stark gestiegen als erwartet, was jeweils gegen höhere Zinsen spricht.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen ganz leicht, im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 4,49 Prozent. Der Dow-Jones-Index kommt um 0,2 Prozent zurück, der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes tendieren ebenfalls knapp behauptet. Damit setzt sich die volatile Tendenz fort. Am Vortag hatten die Ölpreise noch kräftig nachgegeben.

Den entscheidenden Impuls dürften allerdings die anstehenden US-Konjunkturdaten liefern. Besonders der vorbörslich anstehende Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator), das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, dürfte für Bewegung sorgen. Die Daten könnten Indikationen für den weiteren geldpolitischen Kurs unter dem neuen US-Notenbankpräsident Kevin Warsh liefern.

Gold ist weiter nicht gesucht, der Goldpreis fällt den vierten Handelstag in Folge, aktuell um 0,8 Prozent auf 4.423 Dollar.

Am Aktienmarkt geben Salesforce um 0,4 Prozent nach. Der Unternehmenssoftware-Anbieter hat im ersten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz erzielt, allerdings ist die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht unter der Analystenschätzung ausgefallen. Aktien von Softwareunternehmen leiden schon länger unter Befürchtungen, dass KI-Anwendungen das Geschäftsmodell der Softwareentwickler gefährdet.

Dell Technologies legen um 3,3 Prozent zu, nachdem der Computerbauer einen Auftrag im Wert von 9,69 Milliarden Dollar vom US-Kriegsministerium erhalten hat.

Marvell Technology verbessern sich um 2,0 Prozent. Der Chiphersteller hat das Gewinnziel der Analysten für das erste Geschäftsquartal bei leicht über den Erwartungen liegenden Umsätzen erreicht. Zudem liegt die Prognose für das laufende Quartal über den bisherigen Schätzungen. Die Aktie hat sich in diesem Jahr dank des KI-Booms bereits mehr als verdoppelt.

Snowflake schießen um 34,1 Prozent nach oben. Das Cloudspeicher-Unternehmen hat nach besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen den Ausblick angehoben dank des Erfolgs mit KI-Produkten. Außerdem verkündete Snowflake eine strategische Partnerschaft mit Amazon. Die Amazon-Aktie gibt um 1,3 Prozent nach.

Für HP geht es um 0,3 Prozent nach oben. Der Drucker- und Computerhersteller hat trotz eines Anstiegs bei Gewinn und Umsatz im zweiten Geschäftsquartal den Jahresausblick gesenkt. Das Unternehmen hatte bereits im Februar auf die Knappheit bei Speicherchips verwiesen, die in den Computern von HP verwendet werden. 

INDEX        zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA       50.522,72  -0,2  -121,56    50.644,28 
S&P-500      7.517,65  -0,0   -2,71    7.520,36 
NASDAQ Comp    26.649,22  -0,1   -25,51    26.674,74 
NASDAQ 100    29.918,05  -0,2   -55,53    29.973,57 
 
 
US-Treasuries    Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre        4,04 +0,01    4,08      4,03 
5 Jahre        4,19 +0,01    4,24      4,17 
10 Jahre        4,48 +0,00    4,53      4,47 
 
 
DEVISEN       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:01 
EUR/USD       1,1630  +0,1   0,0006     1,1624   1,1626 
EUR/JPY       185,44  +0,0   0,0200     185,42  185,4600 
EUR/CHF       0,9153  +0,0   0,0003     0,9150   0,9144 
EUR/GBP       0,8668  +0,1   0,0012     0,8656   0,8663 
USD/JPY       159,43  -0,1  -0,0800     159,51  159,5000 
GBP/USD       1,3413  -0,1  -0,0014     1,3427   1,3417 
USD/CNY       6,7796  +0,0   0,0008     6,7788   6,7782 
USD/CNH       6,7779  -0,0  -0,0005     6,7784   6,7777 
AUS/USD       0,7126  -0,2  -0,0011     0,7137   0,7128 
Bitcoin/USD    72.867,90  -3,1 -2.298,44    75.166,34 74.926,32 
 
 
ROHOEL       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex       90,80  +2,4    2,12      88,68 
Brent/ICE       96,23  +2,1    1,94      94,29 
 
 
Metalle       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold        4.428,75  -0,6   -28,28    4.457,03 
Silber        73,33  -1,7   -1,28      74,61 
Platin       1.871,90  -2,4   -46,35    1.918,25 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos/sha

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May 28, 2026 10:10 ET (14:10 GMT)

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