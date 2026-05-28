DJ MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Inflationsdaten bewegen kaum

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Spannungsfeld erneuter gegenseitiger Angriffe im Nahost-Konflikt und einer Reihe neuer US-Konjunkturdaten haben die US-Börsen Donnerstag knapp behauptet eröffnet. Die Militäraktionen im Iran dämpfen Friedenshoffnungen und sorgen für steigende Ölpreise und damit Inflationssorgen sowie Zinserhöhungsspekulationen. Brent-Öl verteuert sich um gut 2 Prozent auf gut 96 Dollar. Auf der anderen Seite ist das US-BIP-Wachstum im ersten Quartal mit 1,6 Prozent schwächer gewachsen als mit 2 Prozent geschätzt, außerdem ist der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben im April einen Tick weniger stark gestiegen als erwartet, was jeweils gegen höhere Zinsen spricht.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen ganz leicht, im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 4,49 Prozent. Der Dow-Jones-Index kommt um 0,2 Prozent zurück, der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes tendieren ebenfalls knapp behauptet. Damit setzt sich die volatile Tendenz fort. Am Vortag hatten die Ölpreise noch kräftig nachgegeben.

Den entscheidenden Impuls dürften allerdings die anstehenden US-Konjunkturdaten liefern. Besonders der vorbörslich anstehende Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator), das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, dürfte für Bewegung sorgen. Die Daten könnten Indikationen für den weiteren geldpolitischen Kurs unter dem neuen US-Notenbankpräsident Kevin Warsh liefern.

Gold ist weiter nicht gesucht, der Goldpreis fällt den vierten Handelstag in Folge, aktuell um 0,8 Prozent auf 4.423 Dollar.

Am Aktienmarkt geben Salesforce um 0,4 Prozent nach. Der Unternehmenssoftware-Anbieter hat im ersten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz erzielt, allerdings ist die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht unter der Analystenschätzung ausgefallen. Aktien von Softwareunternehmen leiden schon länger unter Befürchtungen, dass KI-Anwendungen das Geschäftsmodell der Softwareentwickler gefährdet.

Dell Technologies legen um 3,3 Prozent zu, nachdem der Computerbauer einen Auftrag im Wert von 9,69 Milliarden Dollar vom US-Kriegsministerium erhalten hat.

Marvell Technology verbessern sich um 2,0 Prozent. Der Chiphersteller hat das Gewinnziel der Analysten für das erste Geschäftsquartal bei leicht über den Erwartungen liegenden Umsätzen erreicht. Zudem liegt die Prognose für das laufende Quartal über den bisherigen Schätzungen. Die Aktie hat sich in diesem Jahr dank des KI-Booms bereits mehr als verdoppelt.

Snowflake schießen um 34,1 Prozent nach oben. Das Cloudspeicher-Unternehmen hat nach besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen den Ausblick angehoben dank des Erfolgs mit KI-Produkten. Außerdem verkündete Snowflake eine strategische Partnerschaft mit Amazon. Die Amazon-Aktie gibt um 1,3 Prozent nach.

Für HP geht es um 0,3 Prozent nach oben. Der Drucker- und Computerhersteller hat trotz eines Anstiegs bei Gewinn und Umsatz im zweiten Geschäftsquartal den Jahresausblick gesenkt. Das Unternehmen hatte bereits im Februar auf die Knappheit bei Speicherchips verwiesen, die in den Computern von HP verwendet werden.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 50.522,72 -0,2 -121,56 50.644,28 S&P-500 7.517,65 -0,0 -2,71 7.520,36 NASDAQ Comp 26.649,22 -0,1 -25,51 26.674,74 NASDAQ 100 29.918,05 -0,2 -55,53 29.973,57 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,04 +0,01 4,08 4,03 5 Jahre 4,19 +0,01 4,24 4,17 10 Jahre 4,48 +0,00 4,53 4,47 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:01 EUR/USD 1,1630 +0,1 0,0006 1,1624 1,1626 EUR/JPY 185,44 +0,0 0,0200 185,42 185,4600 EUR/CHF 0,9153 +0,0 0,0003 0,9150 0,9144 EUR/GBP 0,8668 +0,1 0,0012 0,8656 0,8663 USD/JPY 159,43 -0,1 -0,0800 159,51 159,5000 GBP/USD 1,3413 -0,1 -0,0014 1,3427 1,3417 USD/CNY 6,7796 +0,0 0,0008 6,7788 6,7782 USD/CNH 6,7779 -0,0 -0,0005 6,7784 6,7777 AUS/USD 0,7126 -0,2 -0,0011 0,7137 0,7128 Bitcoin/USD 72.867,90 -3,1 -2.298,44 75.166,34 74.926,32 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,80 +2,4 2,12 88,68 Brent/ICE 96,23 +2,1 1,94 94,29 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.428,75 -0,6 -28,28 4.457,03 Silber 73,33 -1,7 -1,28 74,61 Platin 1.871,90 -2,4 -46,35 1.918,25 (Angaben ohne Gewähr)

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May 28, 2026 10:10 ET (14:10 GMT)

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