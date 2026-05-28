Donnerstag, 28.05.2026
Dow Jones News
28.05.2026 16:45 Uhr
TAGESVORSCHAU/Freitag, 29. Mai (vorläufige Fassung)

=== 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Mai 
     Kernverbraucherpreise ex Nahrung 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +1,5% gg Vj 
*** 01:50 JP/Industrieproduktion April 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  -0,5% gg Vm 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April 
     Importpreise 
     PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+5,2% gg Vj 
     zuvor:  +3,6% gg Vm/+2,3% gg Vj 
*** 08:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Geschäftsbericht 
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 
     Quartalsbericht 1Q 
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch April 
     PROGNOSE: -0,3% gg Vm* 
     zuvor:  +0,7% gg Vm/+0,5% gg Vj 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai 
     PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,4% gg Vj 
     zuvor:  +1,0% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:  +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj 
  08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 
     vorläufig: 0,0% gg Vq/+1,1% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai 
     HVPI 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +3,5% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   +20.000 
     vorläufig:  +20.000 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE: 6,4% 
     zuvor:  6,4% 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Mai 
  10:30 IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Präsentation des Jahresreports der 
     Banca d'Italia 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:   +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:  k.A. gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:   +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj 
  15:15 US/Fed-Philadelphia-Präsidentin Paulson, Rede beim Event der 
     Handelskammer Southern New Jersey 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai 
     PROGNOSE: 50,8 
     zuvor:  49,2 
 
    - US/Finanzminister Bessent und SEC-Chef Atkins, Reden beim 
     Reagan National Economic Forum 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 10:13 ET (14:13 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

