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WKN: 850185 | ISIN: AT0000609607 | Ticker-Symbol: ABS2
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28.05.26 | 17:48
38,350 Euro
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Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
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PORR AG Chart 1 Jahr
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PORR AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
28.05.2026 17:09 Uhr
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(1)

PTA-DD: PORR AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: PORR AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

PORR AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/28.05.2026/16:35 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name               Claude-Patrick Jeutter 
   2        Grund der Meldung                        
a)      Position/Status          Vorstand 
b)      Erstmeldung              
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name               PORR AG 
b)      LEI                529900ARBU9SBJFNX419 
   4     Angaben zum Geschäft/zu den                      
             Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments, Art des    Option: Option auf Aktien der PORR AG 
       Instruments 
        Kennung              AT0000609607 
b)      Art des Geschäfts         Erwerb: Zuteilung von Optionen zum Erwerb von bis zu 11568 Aktien im 
                        Rahmen eines Vergütungsprogramms (LTIP) der PORR AG 
c)      Preis(e)             Volumen 
        0,00               11.568 
d)      Aggregierter Preis        Aggregiertes Volumen 
        0,00               11.568 
e)      Datum des Geschäfts        28.05.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts         Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PORR AG 
           Absberggasse 47 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Ilona Radoczky 
Tel.:         +43 50 626-1546 
E-Mail:        investor.relations@porr.at 
Website:       www.porr-group.com 
ISIN(s):       AT0000609607 (Aktie) AT0000A39724 (Anleihe) XS2408013709 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779978900483 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 10:35 ET (14:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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