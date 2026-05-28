DJ PTA-DD: PORR AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
PORR AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/28.05.2026/16:35 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Claude-Patrick Jeutter 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name PORR AG b) LEI 529900ARBU9SBJFNX419 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Option: Option auf Aktien der PORR AG Instruments Kennung AT0000609607 b) Art des Geschäfts Erwerb: Zuteilung von Optionen zum Erwerb von bis zu 11568 Aktien im Rahmen eines Vergütungsprogramms (LTIP) der PORR AG c) Preis(e) Volumen 0,00 11.568 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 11.568 e) Datum des Geschäfts 28.05.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: PORR AG Absberggasse 47 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Mag. Ilona Radoczky Tel.: +43 50 626-1546 E-Mail: investor.relations@porr.at Website: www.porr-group.com ISIN(s): AT0000609607 (Aktie) AT0000A39724 (Anleihe) XS2408013709 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1779978900483 ]
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May 28, 2026 10:35 ET (14:35 GMT)