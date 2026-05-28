Adidas gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen sich ein Stimmungswechsel auch im Kurs gezeigt hat. Mit dem Call-Optionsschein UQ9JE5 auf die Adidas-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 68,89 %. Der Hintergrund dafür ist vergleichsweise klar: Adidas hat im Frühjahr einen starken Jahresauftakt gemeldet. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz währungsbereinigt um 14 % auf 6,6 Milliarden Euro, der operative Gewinn legte auf 705 Millionen Euro zu. Besonders wichtig war dabei, dass das Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research