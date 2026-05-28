Die TKMS-Aktie zählt am Donnerstag zu den größten Gewinnern im MDAX. Das Papier gewinnt aktuell +7,4% und notiert bei 88,40 €. Auslöser des Kursanstiegs ist ein Besuch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in Kanada. Dort warb er offensiv für ein milliardenschweres U-Boot-Projekt unter Beteiligung von TKMS. Doch wie groß ist das weitere Kurspotenzial? Kanada-Auftrag rückt in den Fokus Kanada plant im Rahmen der Modernisierung seiner Marineflotte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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