Die Videoplattform Youtube zeigt Hinweise auf KI-generierte Inhalte ab sofort an prominenteren Stellen. Außerdem erkennt sie KI-Videos automatisch - zumindest oft. Wer genug hat vom "AI Slop", dürfte sich freuen: Youtube verschiebt die Kennzeichnungen für KI-generierte Inhalte an eine besser sichtbare Stelle und führt zudem eine automatische Erkennung ein. Die Videoplattform kann Videos ab sofort also auch ohne Selbstauskunft des Uploaders mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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