Frankfurt (ots) -Der Bremer Bildungssenator Mark Rackles (SPD) will die Schulen vor dem Einfluss der AfD schützen und die Kultusministerkonferenz resilienter machen. Das geht aus einem Schreiben von Rackles an die "Omas gegen rechts" hervor, über das die Frankfurter Rundschau in ihrer Freitagsausgabe (29.5.2026) berichtet.Zuvor hatten die "Omas gegen rechts" in einem Offenen Brief an die Bildungsministerinnen und -minister der Länder appelliert: "Lassen Sie nicht zu, dass die AfD in Sachsen-Anhalt Schulleitungen und Lehrkräfte einschüchtern, Bildungspläne beliebig ändern und ihr unliebsame Themen einfach streichen kann."Im Antwortbrief des Sozialdemokraten, der der Frankfurter Rundschau vorliegt, schreibt er: "Sie rennen bei mir offene Türen ein und bestätigen mich nur in der Sorge, dass wir ein ernstzunehmendes Problem in Deutschland haben, was viele noch verharmlosen oder schlicht ignorieren." Man werde bei der Kultusministerkonferenz am 11. und 12. Juni in Bayern auch Fragen der "Resilienz" besprechen. Hier gehe es um die Gefahr, dass die AfD "im Fall einer Regierungsübernahme die länderübergreifenden Einrichtungen durch Nutzung von Satzungen und Geschäftsordnungen weitgehend blockieren könnte", zitiert die FR. Die KMK trifft ihre Entscheidungen bisher nach dem Einstimmigkeitsprinzip.Die AfD, die in Umfragen zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September bei rund 40 Prozent steht, hat im Wahlprogramm drastische Änderungen in der Schulpolitik angekündigt.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6284023